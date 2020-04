Profissionais de creches e jardins-de-infância vão ser testados para o novo coronavírus

Com a abertura fixada para o dia 18 de Maio, as creches - particulares e do sector social – terão duas semanas para se prepararem para voltar a acolher crianças. O primeiro passo é garantir que todos os profissionais destes equipamentos são submetidos ao teste de despistagem do novo coronavírus. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSS) vai reunir, já no início da próxima semana, com os representantes destes equipamentos para definir um manual de boas práticas capazes de minimizar o risco de contágio de funcionários e crianças.

Sublinhando que as crianças constituem o grupo de menor risco para a covid-19, o primeiro-ministro, António Costa, adiantou esta quinta-feira que deverão ser privilegiadas “actividades ao ar livre”, não só nas creches mas também nos ATL (actividades de tempos livres) e no pré-escolar, cuja abertura está programada para o dia 1 de Junho, bem como os equipamentos sociais na área da deficiência.

A partir do dia 18 de Maio, o recurso às creches será facultativo, isto é, os pais que optem por se manter em casa com as crianças até aos três anos de idade continuarão a poder beneficiar do apoio excepcional às famílias que lhes garante 66% do salário. “Apesar de permitirmos a reabertura das creches a partir do dia 18 de Maio, temos bem consciência de que é daquelas actividades que tem gerado movimento mais contraditórios: tanto recebo muitos apelos para que, com a máxima urgência procedamos à reabertura das creches, como recebo súplicas para que não o façamos, porque é um risco para as crianças. Precisamente por isso, consideramos útil haver um período de transição em que, entre os dias 18 de Maio e 1 de Junho, as creches estão abertas mas mantendo-se os apoios às famílias, para que estas possam experimentar e ganhar a confiança de que precisam para voltarem a colocar as suas crianças nas creches”, precisou António Costa, explicando que, de 1 a 26 de Junho, dia em que termina o ano lectivo, esse apoio será concedido apenas às famílias com crianças em idade de frequentar o ensino básico e cujas aulas presenciais não serão retomadas.

Nas próximas duas semanas, os profissionais das creches receberão formação quanto às normas de higiene, protecção e segurança a adoptar no dia-a-dia, sendo já certo que as crianças em creches e jardins-de-infância não serão obrigadas a usar máscara. “São duas semanas importantes que nos permitirão esclarecer todas as dúvidas e tomar as medidas necessárias para que os pais sintam confiança e para porem lá os seus filhos”, congratulou-se Susana Batista, presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), lamentando, embora, que a abertura de ATLS e do pré-escolar não se faça na mesma data. “Haverá pais de crianças com três, quatro ou cinco anos que terão de esperar mais duas semanas neste confinamento, mas, enfim, compreendemos que o Governo opte por dar passos mais pequenos e mais seguros”, acrescentou.