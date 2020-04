OMS estuda se reacção inflamatória rara em crianças pode ser consequência tardia da covid-19. Há um caso em análise em Portugal

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a estudar a possibilidade de a reacção inflamatória rara que foi já identificada em crianças do Reino Unidos, Itália, Espanha, Suíça e potencialmente nos Estados Unidos, pode ser uma consequência tardia da covid-19. Em Portugal há um caso em análise, segundo referiu esta quinta-feira a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, na habitual conferência de imprensa para analisar o estado da pandemia no país.

Enquanto por cá ainda se aguarda para saber se a criança que apresentará, segundo Graça Freitas, “um quadro clínico pelo menos parecido com aqueles que têm sido descritos na literatura médica”, terá a Síndrome de Choque Tóxico ou da Doença de Kawasaki, em Genebra, na Suíça, foi confirmada a existência de três casos.

A situação foi referida na videoconferência de imprensa desta quinta-feira do ramo da Europa da Organização Mundial de Saúde (OMS), com um jornalista daquele país a questionar os responsáveis europeus sobre eventuais conclusões relacionadas com a ligação entre esta doença e a covid-19.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Adam Finn, perito da OMS Europa em vacinação infantil e líder do Centro de Vacinação Infantil de Bristol, na Inglaterra, disse que ainda é cedo para dar uma resposta. “Sabemos desta nova síndrome em vários países da Europa e, potencialmente, de alguns poucos casos na América do Norte. Nesta altura é uma síndrome pouco definida, estamos a estudá-la no Reino Unido para percebermos o que se passa.

Temos cerca de 20 casos em Londres, uma mão cheia no sudoeste, a minha região, e estamos a ouvir falar de outros casos a partir de outros centros. Só metade das crianças testou positivo para o coronavírus, pelo que não estamos absolutamente certos sobre a relação entre ambos, embora exista a especulação de que pode ser uma complicação tardia à infecção [da covid-19]. Mas tudo isto é uma especulação. O tamanho e a natureza exacta deste problema está a começar a emergir e julgo que saberemos muito mais nos próximos dias e semanas”, disse.



Esta ideia foi reforçada pela coordenadora das Emergências de Saúde da OMS Europa, Dorit Nitzan, que acrescentou que os resultados dos estudos que estão a ser desenvolvidos, sobre “uma ligação, correlação ou qualquer tipo de associação” entre ambas as doenças serão “revelados tão rapidamente quanto possível”, mal existam. “Sabemos que esta é uma situação muito preocupante para os pais, como é para nós pediatras. Precisamos de informação urgentemente e vamos partilhá-la mal a tenhamos”, garantiu ainda Adam Finn. Os primeiros casos desta doença inflamatória em crianças foram detectados no Reino Unido. O alerta foi lançado pelas autoridades locais, que deram conta que “nas últimas três semanas houve um aumento aparente, em Londres e também em outras regiões do Reino Unido, do número de crianças de todas as idades com um estado inflamatório multi-sistémico que requer cuidados intensivos”.

Em Portugal, ainda esta quarta-feira, a directora-geral da Saúde garantia que não havia qualquer caso, mas esta quinta-feira a informação mudou, depois de terem sido questionados “todos os serviços de pediatria”, afirmou em conferência de imprensa. Uma situação que Graça Freitas diz ser “absolutamente normal”. “Neste momento, temos o reporte de uma situação semelhante, mas que ainda carece de caracterização para ver se é igual às outras reportadas”, afirmou.​