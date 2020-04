PSD e Chega questionam critérios de libertação de reclusos

No Parlamento, na apresentação do relatório sobre o segundo período do estado de emergência, o ministro da Administração Interna e a ministra da Saúde ouviram críticas sobre os critérios usados na libertação de reclusos no âmbito da prevenção da covid-19.

O social-democrata Carlos Peixoto apontou que “só os 14 presos libertados por indulto tinham problemas de saúde” e que o “Governo arranjou uma fórmula mágica para pôr cá fora 132 vezes mais”, acrescentando que se tratou de uma “absurda proeza” e uma “bizarria” que o Governo “deve explicar”. André Ventura, do Chega, seguiu a mesma linha: “Afinal, sim, tivemos presos perigosos cá fora e a cometer crimes”, disse, questionando os números destes reclusos assim como a situação dos migrantes instalados em hostels em Lisboa.

Foi o socialista Pedro Delgado Alves que fez o contraditório, ao garantir que as medidas “aprovadas não são um expediente para resolver um problema” de sobrelotação das prisões.

Já o líder da bancada do CDS registou a discrepância entre o “auto-elogio” das descrições do relatório e a realidade. Telmo Correia quis saber se existirão sanções para quem não usar máscaras na próxima fase, mas ficou sem resposta por parte do ministro da Administração Interna.

PCP e PEV mantiveram o discurso de que o estado de emergência era dispensável. A ecologista Mariana Silva duvida se na próxima semana “vai ser possível cumprir o distanciamento social nos transportes públicos”. João Oliveira, líder da bancada comunista, lembrou que são precisas “medidas de saúde pública e de resposta social aos pequenos empresários, agricultores, trabalhadores”. Já Pedro Filipe Soares, líder da bancada do BE, advertiu que o estado de emergência “não legitima atropelos à lei”, nomeadamente os “despedimentos ilegais e a selvajaria nas relações laborais”. No outro pólo, a líder da bancada do PAN, Inês Sousa Real, defendeu que “este continua a ser o momento da luta sanitária”, e não de arriscar.

No encerramento do debate, a ministra da Saúde descreveu que se passou de “80 mil testes no mês de Março para 144 mil testes no período deste estado de emergência [duas semanas]”, disse. Só João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, criticara a falta de estratégia para os testes, além da omissão da disponibilização de dados à comunidade científica, questão a que Marta Temido não respondeu.

Nos debates das propostas de lei sobre apoios aos municípios, a direita deixou avisos ao Governo de que não pode continuar a levar ao Parlamento autorizações de despesa, seja para o Estado central seja para os municípios, sem começar a explicar onde e como o dinheiro é gasto. Esse foi um dos argumentos usados na discussão do diploma que permite às autarquias adiarem as contribuições anuais que fazem para o Fundo de Apoio Municipal (FAM) e que as autoriza a recorrer ao Fundo Social Municipal para as despesas de combate à covid-19 – quando este fundo é de verbas para competências descentralizadas.

Também foi aprovada a autorização para que os municípios acordem com a Águas de Portugal o adiamento do pagamento de 50% do fornecimento e tratamento da água durante os meses de Abril a Junho deste ano.

Foi ainda aprovada, por unanimidade, a redução do IVA das máscaras e gel desinfectante de 23 para 6%. Mas todas as propostas de alteração ao diploma do Governo feitas pelos partidos (CDS e PAN) foram chumbadas pelos socialistas – incluindo a redução do IVA para o álcool etílico, viseiras e outros dispositivos médicos.