PCP altera programação da Festa do Avante! para apoiar artistas portugueses

O PCP informou nesta quinta-feira que alterou a programação musical da Festa do Avante! deste ano de forma a dar exclusividade aos artistas portugueses, aos artistas que não sendo portugueses estão radicados em Portugal e aos artistas originários de países de língua oficial portuguesa.

“O PCP e a Festa do Avante! não são indiferentes ao momento de especial dificuldade que os artistas, técnicos, programadores, agentes e todos, mas mesmo todos os que contribuem para que um espectáculo se realize, estão a passar, por causa da pandemia provocada pela covid-19”, justificam os comunistas, que mantém a realização da festa para os dias 4, 5 e 6 de Setembro.

O PCP sublinha que “subsequentes decretos de estado de emergência, as medidas de distanciamento social” têm levado ao cancelamento “de milhares de espectáculos que provocaram, repentinamente, prejuízos enormes e perdas de rendimento avassaladoras aos cantores, músicos, engenheiros de som, técnicos de palco, luminotécnicos, trabalhadores do audiovisual e das artes cénicas e perfomativas, produtores, realizadores, agentes e muitos outros profissionais do espectáculo do País”.

“Esta alteração permitirá garantir assim, no momento actual mais exigente a contratação de artistas e técnicos portugueses, numa acção que, dentro das suas limitações de espaço e tempo, procura simbolizar, neste momento difícil, a solidariedade activa do PCP, das suas organizações e dos seus militantes para com os artistas portugueses”, justificam ainda.

Para a edição de 2021, ano em que o PCP comemora o seu centenário, “a Festa do Avante! retomará, naturalmente, uma programação musical com uma forte componente internacionalista”, conclui o PCP.