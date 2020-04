Apresentado calendário do desconfinamento. Proibidos ajuntamentos de mais dez pessoas, teletrabalho obrigatório em Maio

A partir de segunda-feira, 4 de Maio, serão proibidos ajuntamentos de mais de dez pessoas e o trabalho deve ser realizado à distância (teletrabalho) sempre que possível até ao final de Maio, anunciou o primeiro-ministro. António Costa avisou esta quinta-feira que “continuará a ser obrigatório” que todas as funções que possam ser realizadas em teletrabalho assim se mantenham, pelo menos durante todo o mês de Maio.

De acordo com António Costa, que falou depois de o Conselho de Ministros aprovar o estado de calamidade que vai substituir o estado de emergência, que termina no dia 2 de Maio, o teletrabalho deve continuar até fim de Maio, sempre que as funções do trabalhador o permitam.

O primeiro-ministro reconheceu a rigidez das restrições aos funerais, que deverão ser aliviadas (mas as celebrações apenas serão abertas a familiares). Também as missas irão voltar no próximo mês.

O primeiro-ministro apresentou estes e outros elementos do plano de desconfinamento. É o seguinte:

Costa anunciou que na segunda-feira, dia 4 de Maio, abrem os balcões desconcentrados de atendimento ao público com marcação prévia. No dia 1 de Junho abrirão as lojas do cidadão. No mesmo dia reabrem também “todas as lojas de rua até 200 metros quadrados, as livrarias, o comércio automóvel e os estabelecimentos de prestação de serviços de higiene pessoal, como cabeleireiros, barbeiros ou manicures, cumprindo as normas de higienização e protecção individual”, explicou o primeiro-ministro.

“No dia 18 de Maio daremos um passo à frente se a evolução o permitir, tendo em vista que as lojas de rua até 400 metros quadrados possam abrir”. Nessa data, os restaurantes, cafés e pastelarias “poderão voltar a receber clientes nos seus estabelecimentos”, com uma lotação de 50%. Nesse dia reabrem as creches.

“No dia 1 de Junho contamos poder abrir todas as lojas de rua, independentemente da sua área, e também os centros comerciais. Assim, se continuarmos a ter uma evolução controlada da pandemia, poderemos nestes três passos proceder à reabertura plena da actividade comercial”, afirmou António Costa. Nesse dia reabrem também as lojas de cidadão e os estabelecimentos de ensino pré-escolar e os ATL.

Os transportes públicos terão lotação a dois terços, com uso obrigatório de máscara, que também deverá ser usada no comércio e nos serviços públicos.

O sector da cultura também abrirá portas, a pouco e pouco. As últimas salas a abrir serão as salas de espectáculos (cinema, teatro e auditórios), que deverão reabrir a 1 de Junho, mas terão uma lotação reduzida. Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares reabrem a 18 de Maio.

Dados positivos permitem abertura. Mas “o risco mantém-se elevado”

“Todos temos consciência que até haver uma vacina disponível no mercado e acessível a todos nós, ou até haver um tratamento, vamos ter de continuar a viver e continuar sem a nossa vida normal”, insiste o primeiro-ministro. António Costa diz que este é um esforço acrescido, mas que deverá ser acompanhado por um esforço individual.

“Devemos fazer esse esforço para que o caminho seja de passos em frente e não de passos atrás. Eu não sou de dar passos atrás, mas garanto que o farei se for necessário. É isso que devemos a todos os que já perderam a vida, aos que estão contaminados, às famílias dos que perderam entes queridos, a quem tem pessoas infectados e aos profissionais de saúde que dão o seu melhor”, declarou Costa.

“Não vamos perder no próximo mês o que alcançámos tão duramente nos últimos dois meses”, apelou o primeiro-ministro.

O processo de transição do estado de emergência para o estado de calamidade “tem riscos”, admitiu. “Cada um tem de adoptar as normas de higiene e de afastamento, de forma a proteger-se e a proteger os outros. À medida que vamos reabrindo algumas actividades, temos consciência que o risco vai aumentar”, explicou. De 15 em 15 dias será feita uma avaliação da situação. “Não terei vergonha de dar um passo atrás se for necessário. Este é um percurso que temos de fazer com confiança e em conjunto”, avisou.

O primeiro-ministro sublinhou que quando foram adoptadas as primeiras medidas o risco da curva contrasta com aquela que foi a evolução de números de casos positivos”. António Costa notou ainda que o risco de transmissão também diminuiu (e que se situa agora nos 0,92) e que isso permitiu que se avançasse para uma nova fase de resposta ao vírus, com a saída de estado de emergência e a entrada em estado de calamidade.

“Todos os dias os números variam e por isso o que é importante ver é a tendência longa que vamos tendo”, contextualizou António Costa, que tinha ao seu lado um ecrã que mostra dados de evolução da pandemia que considerou positivos.

O primeiro-ministro afirmou que Marcelo Rebelo de Sousa concordou que “não é necessário continuar em estado de emergência” e que é possível descer o nível de contenção de estado de emergência para estado de calamidade. No entanto, vincou os avisos de que o perigo ainda não passou. “O risco mantém-se elevado e a pandemia mantém-se activa”, declarou António Costa.

Costa diz que o número de testes em Portugal por milhão de habitante é a terceira mais alta da União Europeia, só atrás do Chipre e Lituânia. E lembrou que a grande maioria dos doentes infectados está em tratamento domiciliário, o que deixa alguma margem de resposta ao Serviço Nacional de Saúde.