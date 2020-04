Nós, os outros e os mais vulneráveis

Portugal tem sido elogiado, na imprensa internacional, como um país exemplar na luta contra um vírus desconhecido, perigoso e altamente contagioso. Estimam-se à data de hoje, a nível mundial, a contaminação de milhões de indivíduos e a lamentável perda de milhares de vidas humanas. Travamos uma autêntica guerra epidemiológica que, para além de ser global, se desdobra em várias frentes.

No momento presente, embora seja inevitável discutir-se, desde já, a sua repercussão em outras áreas sociais (eg.: a economia), a prioridade máxima ainda é a de salvar vidas. Surgem, assim, preocupações com os mais vulneráveis, com aqueles que em circunstâncias normais já se encontravam particularmente expostos: os reclusos, os sem abrigo e os imigrantes (particularmente aqueles que se encontram numa situação administrativa irregular no nosso país).

Atendendo a estas preocupações, o Governo, por despacho conjunto da Presidência do Conselho de Ministros, Administração Interna, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde (Despacho n.º 3863-B/2020), determina que, à data da declaração do estado de emergência nacional, todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) passam a estar em situação de permanência regular em território nacional. Qual o real significado desta declaração? O que muda em relação ao que já existia e – mais importante ainda – quais as suas repercussões efetivas a longo prazo?

De acordo com a Constituição da República Portuguesa (CRP), os estrangeiros e apátridas que se encontrem ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres dos cidadãos portugueses (princípio da equiparação). Deste princípio, retiram-se duas importantes ilações: 1.ª – o gozo dos direitos e dos deveres fundamentais não está dependente da titularidade da cidadania portuguesa; 2.ª – a equiparação de direitos e deveres prevista na CRP aplica-se a todos os estrangeiros e apátridas, inclusive àqueles que se encontrem numa situação irregular.

Com o sobredito despacho governamental, o Estado Português visa, em primeira linha, evitar que o acesso à saúde seja negado àqueles que se encontrem numa situação irregular (e assim reforçar o combate à propagação da covid-19). É do conhecimento geral que os imigrantes, particularmente aqueles que se encontram numa situação administrativa irregular, vivem em precárias condições sanitárias e se deparam com sérias dificuldades e entraves no acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Neste sentido, a Direção Geral da Saúde (DGS), através de uma circular informativa n.º 12/DQS/DMD de 07-05-2009, esclarece que os imigrantes que não sejam titulares de uma autorização de residência (ou que se encontrem numa situação irregular face à legislação da imigração em vigor) têm acesso ao SNS, desde que apresentem um documento da Junta de Freguesia da sua área de residência que certifique que se encontram a residir em Portugal há mais de noventa dias.

Ainda assim, quando estejam em causa determinadas situações, como o acesso a cuidados de saúde urgentes e vitais ou no caso de doenças transmissíveis que representem perigo ou ameaça para a saúde pública (eg.: covid-19), o acesso ao SNS – segundo a referida circular informativa – deve ser assegurado a todos, inclusive aos imigrantes em situação irregular. Ou seja, esta declaração em tempos de estado de emergência só veio reforçar a existência de uma garantia pré-existente: o direito ao acesso a cuidados de saúde para todos, designadamente nas situações – como a que vivemos – em que esteja em causa a saúde pública.

Em todo o caso, a regularização dos imigrantes tem – de acordo com a Lei da Imigração Portuguesa (LI) – efeitos mais amplos, na medida em que a partir desse momento eles passam a ter uma autorização de permanência em território nacional que lhes confere um determinado estatuto legal e, consequentemente, o acesso a uma série de direitos, entre os quais o direito a exercer em território nacional uma atividade profissional. Assim, um imigrante pode, através de uma “manifestação de interesse” apresentada por intermédio do site do SEF ou, diretamente, numa das suas delegações regionais, requerer uma autorização de residência para exercício de uma atividade profissional subordinada, desde que reúna, cumulativamente, os seguintes requisitos legais: 1.º – possua um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho ou tenha uma relação laboral comprovada por sindicato ou representante de comunidades migrantes com assento no Conselho para as Migrações ou pela Autoridade para as Condições do Trabalho; 2.º – tenha entrado legalmente em território nacional; 3.º – esteja inscrito na Segurança Social.

Por outro lado, e de acordo com uma recente alteração à LI, um imigrante que esteja inserido no mercado de trabalho e faça os correspondentes descontos para a Segurança Social (SS) há pelo menos um ano pode requerer a sua regularização em Portugal, ainda que tenha entrado irregularmente em território português. Contudo, desde a data em que são apresentados os pedidos de regularização pelos respetivos interessados até à obtenção de uma decisão final por parte do SEF, podem passar-se vários meses – e às vezes até anos –, sucedendo, frequentemente, que, nesse intervalo de tempo alargado, o imigrante deixa de preencher os requisitos de que depende a sua regularização: por exemplo, porque perdeu, entretanto, o seu posto de trabalho. Assim, e não obstante ter trabalhado e efetuado descontos para a segurança social, a sua situação de irregularidade subsiste e com ela a sua vulnerabilidade. A sua proteção legal é fraca e, como tal, é exposto a múltiplos abusos e explorações por parte de empregadores menos escrupulosos.

A regularização, se não for estável, não confere aos seus destinatários um estatuto legal que lhes permita com segurança acautelar todos os seus direitos e interesses, como se impõe que suceda, sobretudo em tempos incertos como os que estamos e continuaremos a viver

Com esta medida extraordinária, o Governo não só possibilita o acesso à saúde como protege, também, os imigrantes em caso de despedimento, garantindo-lhes o acesso ao subsídio de desemprego. Mas e a longo prazo? O que lhes acontecerá quando deixarem de estar regulares? Pois esta medida de regularização é temporária – tal como o estado de emergência – e a partir de 1 de julho o SEF irá retomar a apreciação dos processos pendentes.

Não querendo fazer futurologia, se os processos já demoravam muito tempo a ser decididos antes desta crise sanitária, acredito que demorem ainda mais tempo daqui para a frente. A isto soma-se o advento de uma nova crise económica mundial que, segundo os especialistas, será ainda pior do que a crise mais recente, iniciada nos finais de 2008. Sem dúvida que neste contexto serão os mais vulneráveis e desprotegidos a sofrer os maiores impactos da crise, desde logo os despedimentos abusivos. Os imigrantes irregulares ficarão, portanto, numa situação de vulnerabilidade quase absoluta, sem recursos financeiros ou apoios sociais e com grandes dificuldades de acesso aos meios legais e judiciais necessários à reivindicação dos seus direitos.

Seria importante que o Governo ponderasse os efeitos a longo prazo desta medida agora adoptada, tendo bem presente a realidade que se aproxima a passos largos. Pois não obstante esta seja uma decisão legislativa meritória, a verdade é que a regularização, se não for estável, não confere aos seus destinatários um estatuto legal que lhes permita com segurança acautelar todos os seus direitos e interesses, como se impõe que suceda, sobretudo em tempos incertos como os que estamos e continuaremos a viver.

