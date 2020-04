Querem o meu telemóvel? Podem ficar com ele

Como boa parte das pessoas, também eu já consumi uma dose generosa de filmes sobre organizações maléficas que querem controlar o mundo, sou sensível a tentações totalitárias e li atentamente a minha edição do 1984. Ainda assim, compreendo mal os defensores da protecção absoluta da divulgação de dados pessoais, e o tique exasperante que os leva a sacar do revólver mal se começa a falar no tema, ainda que em contexto de pandemia. É como se as democracias fossem sempre antecâmaras de futuras ditaduras e vivêssemos dentro de uma nova versão do velho poema de Brecht: “Primeiro, pediram-me para tirar a temperatura à porta da fábrica e eu deixei/ De seguida, pediram-me o telemóvel e eu entreguei/ Agora levaram-me a mim, e quando percebi já era tarde/ Não tinha maneira de telefonar a alguém.” Um bocadinho dramático, não?

