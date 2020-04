Um 1.º de Maio imperativo

Assim como, e muito bem, se celebrou com todas as cautelas o 25 de Abril na Assembleia da República e se cantou o seu hino - Grândola, às janelas para não deixar cair a gloriosa data histórica, também se lutará no 1.º de Maio.

O PSD, o CDS, a IL e o Chega, a coberto desta pandemia, não escondem a sua aversão a estas celebrações. É um imperativo nacional para os trabalhadores, vítimas das opções erradas contra os seus interesses, por parte da aliança, Presidente da República e primeiro-ministro, lutarem, ainda com mais força, na rua com todas as cautelas e de acordo com as polícias e saúde pública. A CGTP não anda a dormir e os retrocessos sociais já aí estão...

O PCP, PEV e BE têm razão ao afirmar que a propósito do ataque à covid-19, há um conjunto de matérias que conduzem os interesses económicos a determinar o caminho da vida e da economia nacional. E o governo dito socialista é conivente, reitero. O estado de emergência e o estatuto de calamidade tem servido na perfeição o patronato, para impor o: quero, posso e mando! Daí este 1.º de Maio ainda ser mais imperativo desde que há memória.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

A fragmentação de uma ideia de Europa

A Europa, mais propriamente a Comunidade Europeia, já não tem futuro e a pandemia do coronavírus está colocando o Velho Continente de joelhos. Quando passar esta pandemia – escrevo no dia 24 de Abril e vou guardar este pequeno texto para o recuperar quando voltar a normalidade (voltará!?) - e quando se analisarem as várias causas que contribuíram para a fragmentação e o possível desmoronamento do projecto europeu, verificar-se-á que a pandemia talvez tenha dado a machadada final num projecto em que já existiam grossas fissuras na sua estrutura - antes da pandemia -, provocadas por políticas erráticas e egoístas dos seus líderes coadjuvados pelos burocratas de Bruxelas. Esta pandemia que assola o mundo, e que está a atingir particularmente a Europa, quiçá seja a ultima ratio para repensar e reformular a Europa não a deixando fenecer. Desenganem-se, no entanto, aqueles que julgam que é possível construir uma Europa sem o respaldo, sem a protecção e sem o apoio dos Estados Unidos. Não tem sentido. A ideia de Europa também a teve Napoleão Bonaparte e Hitler, tendo, este último, conduzido o Velho Continente para uma hecatombe acabando por borrar a festa. Ainda hoje os alemães se sentem traumatizados e estigmatizados com a 2.ª Guerra Mundial e não devemos esquecer que foi com o apoio e ajuda dos americanos que a Alemanha (pós-guerra) foi reerguida e reabilitada. Alguns países europeus que foram massacrados e espezinhados pela Alemanha, acabada a guerra, pretendiam ostracizar e proscrever este país que foi vítima do delírio dum governante que sonhou com a supremacia da raça ariana.

António Cândido Miguéis, Vila Real