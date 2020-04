Cidade sueca recorre a técnica “mal-cheirosa” para afastar população de jardim em noite de festa

A cidade de Lund, na Suécia, despejou uma tonelada de estrume de galinha esta manhã no parque central. O propósito é de evitar que milhares de residentes se concentrem no parque para celebrar a tradicional Noite de Walpurgis. Gustav Lundblad, presidente da comissão de ambiente do conselho local, esclareceu ao jornal Sydsvenskan que “Lund poderia muito bem tornar-se um epicentro para a propagação do coronavírus na última noite de Abril”, pelo que considera esta forma de luta contra as concentrações “uma boa iniciativa”.

Lund alberga uma das maiores universidades do país – a Universidade de Lund - e muitos dos quase 125.000 habitantes do município são estudantes que habitualmente se reúnem no parque para conviver e fazer piqueniques, tanto de dia como de noite. A Noite de Walpurgis (noite de santa Valburga) celebra-se todos os anos de 30 de Abril para 1 de Maio um pouco por todo o Centro e Norte da Europa. As festas com fogueiras são uma tradição, mas são sempre “espontâneas” e não eventos agendados, pelo que não podem ser proibidas pelas autoridades. Para não se correr riscos desnecessários, muitas cidades da Suécia pediram aos cidadãos que ficassem em casa e guardassem as celebrações para o próximo ano.

Philip Sandberg é o líder do município de Lund e foi quem tomou a decisão final. Comentou com o jornal sueco, citado pelo Guardian, que “não seria uma experiência agradável sentar-se num parque que cheira a estrume de galinha”. “Mas vai ser bom para os relvados”, brinca, “já que o estrume de galinha contém muito fósforo e azoto, por isso vamos ter um parque muito bom para o verão.”

Gustav Lundblad acrescentou ainda que a medida é positiva por ser uma “oportunidade de fertilizar os relvados” e, ao mesmo tempo, dissuadir a concentração, porque “vai cheirar mal e por isso pode não ser tão bom sentar-se e beber cerveja no parque”. No entanto, admite que é provável que o cheiro se espalhe pela zona circundante. “Não sou perito em fertilizantes mas, pelo que sei, é claro que também pode cheirar um pouco fora do parque. São excrementos de frango, afinal de contas. Não posso garantir que o resto da cidade vai permanecer sem qualquer cheiro. Mas o objectivo é manter as pessoas fora do parque.”

A Suécia optou por uma abordagem mais leve para conter a covid-19, bastante diferente das medidas tomadas no resto da Europa. Contrastando com os rigorosos bloqueios impostos, o país favorece a responsabilidade pessoal: o distanciamento físico é recomendado à população, bem como que se evitem as viagens não essenciais, que se trabalhe a partir de casa e que se favoreça o isolamento caso se pertença a um dos grupos de risco. Tanto lojas como restaurantes e ginásios permaneceram abertos. Apenas algumas proibições foram feitas, como a dos eventos planeados com mais de 50 pessoas.

Opções governativas à parte, a Suécia mantém os números mais altos do Norte da Europa: 20.302 casos de infecção e 2.462 mortes foram registados até esta quinta-feira. Ann Linde, ministra dos Negócios Estrangeiros, já admitiu que medidas mais restritivas terão que ser tomadas se a “população não cumprir”.

Texto editado por Ana Fernandes