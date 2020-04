Revisora agredida com uma garrafa na Linha de Sintra

Uma revisora da CP foi agredida nesta quinta-feira, pelas 16h00, na Estação das Mercês, na Linha de Sintra, por uma passageira que lhe bateu com uma garrafa na cabeça. A passageira, que aparentava estar alcoolizada, tinha-se sentado numa zona da primeira carruagem do comboio, junto à cabina de condução, que está reservada para a tripulação. Instada a mudar de lugar para manter a distância de segurança, a mulher acatou a indicação da revisora, mas passou a viagem a ofendê-la verbalmente. Quando saiu, na Estação das Mercês, agrediu-a com uma garrafa de vinho.

A funcionária da CP, que chegou a ser ajudada por alguns passageiros, foi transportada pelo INEM ao hospital de Amadora-Sintra tendo levado quatro pontos na cabeça. O comboio acabaria por ser suprimido entre Mercês e Sintra, tendo provocado vários atrasos noutras composições.

A revisora agredida, uma das dez mulheres que fazem serviço nas linhas suburbanas de Lisboa, foi a mesma que em Agosto de 2018 foi atacada por um passageiro que a agarrou pelos cabelos e a arrastou pela carruagem depois de esta ter intervindo ao ver que o homem estava a agredir outra mulher. Nessa altura também teve de receber tratamento hospitalar e ficou de baixa.

Luís Bravo, do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial e Itinerante (SFRCI), diz que estes casos são recorrentes e que o sindicato pretende alterações legislativas que punam verdadeiramente os agressores de quem trabalha nos comboios.