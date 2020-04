MatosinhosHabit termina 2019 com taxa de execução nos serviços acima dos 80%

A empresa municipal de gestão do parque habitacional de Matosinhos - MatosinhosHabit - terminou 2019 com uma taxa de execução acima dos 80%” nos serviços disponibilizados, adiantou nesta quinta-feira à Lusa o administrador.

Tiago Maia revelou ainda que a empresa finalizou o ano com 35.397 atendimentos.

“Estes números fazem alimentar a ambição de continuarmos o trajecto de sucesso que a MatosinhosHabit obteve no ano passado para 2020. Queremos manter os desafios a que nos propusemos, continuando com o mesmo arrojo e eficiência que temos mantido até aqui, quer através dos nossos serviços, quer através da proximidade e do apoio à população do nosso concelho”, referiu.

Dizendo que o Relatório de Gestão e Demonstração Económico-Financeira de 2019 revela “eficácia” e o cumprimento dos objectivos propostos, o administrador fez um “balanço positivo” do ano que terminou.

Em jeito de retrospectiva, Tiago Maia sublinhou que a prioridade de 2019 assentou na exploração e definição da Estratégia Local de Habitação, em colaboração com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, parceria que levou à concretização da aprovação da candidatura ao “1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação”.

Além disso, a MatosinhosHabit reforçou as políticas habitacionais, através da reorganização da gestão do parque habitacional, encontrando mais soluções para uma das principais preocupações dos meios urbanos: a ausência de oferta de residência condigna e com valores adequados aos orçamentos familiares, reforçou.

O administrador frisou que a empresa municipal complementou a gestão socio-habitacional com projectos de base comunitária, alargando assim o âmbito da sua actuação, nomeadamente nas áreas da sustentabilidade ambiental, cidadania, acesso cultural e desportivo, dinâmicas familiares e sociais, envelhecimento activo e gestão do espaço público.

Da sua actividade, Tiago Maia destacou ainda os projectos de reabilitação (parcial ou total), manutenção de fogos (zonas comuns e edifícios) e recuperação de habitações devolutas destinadas a novos realojamentos.

A estas juntam-se a aprovação de candidaturas a fundos comunitários com o objectivo de proporcionar uma melhoria e modernização dos conjuntos habitacionais, ressalvou.

Na área da reabilitação urbana, Tiago Maia assinalou o início dos trabalhos de delimitação de uma nova Área de Reabilitação Urbana em São Mamede de Infesta.

“A MatosinhosHabit está hoje posicionada na senda dos projectos nacionais e internacionais de grande relevo, absorvendo e implicando as boas práticas no seu território de gestão e servindo de montra pelo carácter inovador e diferenciador das suas medidas de acção”, vincou.

Para 2020, Tiago Maia sublinhou que uma das apostas passará pela simplificação de procedimentos, através da vertente digital que, devido à pandemia da Covid-19, ganhou “mais força”.