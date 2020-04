A Sereia teve um filho e agora procura-se padrinho para o burro

Em Atenor, no concelho de Miranda do Douro, fica o Centro de Valorização do Burro de Miranda, que se dedica à protecção desta espécie, uma das mais estimadas em Portugal e sempre em risco de extinção.

Agora há nova estrela por terras de Atenor, um burranco (não há burrice em desconhecer a palavra: em mirandês e terras de fronteira usa-se para um jovem burro). “No dia 20 de Abril pelas 19h30, o novo burranco via a luz do dia, trazendo mais um pedaço de felicidade para o Centro de Valorização do Burro de Miranda (CVBM), que agora conta com mais um pequeno orelhudo.” Foi com esta simpática mensagem que a AEPGA - Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino, que celebra, a 9 de Maio, 19 anos, anunciou ao mundo o nascimento e se deram os parabéns à sua mãe, Sereia de seu nome.

Foto A Sereia e o burranco AEPGA

A divulgação das primeiras fotos, claro, foi um acontecimento no Facebook da associação. Que, aproveitando o embalo, lançou esta quarta-feira um concurso para encontrar um nome para o burrinho. “Vamos lá dar um nome ao filho da Sereia?” Assim se abriu o jogo e quem for o primeiro a indicar (no Facebook) o nome escolhido ganhará o direito ao apadrinhamento.

Regra principal: “o nome tem de começar pela letra Q”, e isto porque “no centro já zurram os pequenotes Quartzo, Quimera e Quinoa”. A iniciativa é um sucesso: no momento de publicação desta notícia, contam-se mais de 500 comentários com sugestões.

“Três dias depois de lidas todas as vossas sugestões, vamos fechar os comentários e escolher cinco nomes finais”. Estes nomes irão a votação e virá “o burrico a ser baptizado com o nome que for mais votado”.

O primeiro a sugerir o nome que for escolhido ganha o apadrinhamento por um ano de um burro à sua escolha.

Foto A mãe e o filho, pouco depois do parto AEPGA

Brincadeiras à parte, que cuidar e proteger os burros é trabalho sério, quem quiser apoiar a missão da AEPGA poderá aceder ao site da associação e optar entre fazer um donativo, angariar fundos, tornar-se sócio, voluntariar-se ou, claro, ser padrinho e com orgulho (ou oferecer o apadrinhamento a alguém) de um dos burros mais bonitos e espertos do mundo.

Para mais, nem de propósito, está quase aí um dia de festa: a 8 de Maio celebra-se o Dia Internacional do Burro.