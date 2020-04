Transportes públicos passam a ter lotação máxima de 2/3 e máscara é obrigatória

Com as novas regras que ditam os passos na direcção da normalidade, o Governo decidiu que os transportes públicos passam a ter sua lotação limitada a 2/3 do máximo da sua capacidade. Além disso, de acordo com o que afirmou o primeiro-ministro esta quinta-feira, passa a ser obrigatório “o uso de máscaras de protecção comunitária” pelos passageiros “para evitar a sua contaminação e a contaminação alheia”, e haverá “normas muito exigentes em matérias de limpeza e higienização” por parte das empresas.

Estas medidas entram em vigor já na próxima segunda-feira, dia 4 de Maio, dia em que já haverá de novo a obrigatoriedade de validação dos acessos e reposição das barreiras.

Na Área Metropolitana de Lisboa, por exemplo, os títulos mensais já podem ser carregados desde o dia 26, rede multibanco incluída, o que, diz a AML, é recomendável para evitar “formação de filas ou concentração em locais de venda” e minimizar “os contactos pessoais directos”.

Por parte da Fertagus, a empresa afirmou esta quinta-feira que vai retomar os horários normais a partir de segunda-feira, e reforçar as horas de aberturas das bilheteiras.

Com uma forte quebra de receitas em Março e Abril, as empresas de transportes públicos tiveram de se ajustar às medidas do estado de emergência, que incluíam a imposição de não superar a lotação além dos 33,3%, de modo a “garantir a distância de segurança entre passageiros”. Regra geral, isso foi atingido através do ajustamento da oferta, que se manteve acima da procura.

Houve, aliás, uma forte retracção do número de passageiros a partir do momento em que as escolas foram encerradas, no dia 16 de Março. Nessa data, a procura do metro de Lisboa caiu 69%, de acordo com os dados fornecidos pela empresa ao PÚBLICO. Já no caso do Metro do Porto a queda foi de 80% no dia 17 – último dia em que os validadores estiveram ligados.

Este fim-de-semana, no entanto, ainda há fortes restrições à circulação e, por parte da CP, foram suprimidos a maioria dos comboios Alfa Pendular e Intercidades.