Desconfinamento: teletrabalho continua a ser a regra em Maio

O regime de teletrabalho vai continuar a ser a regra durante todo o mês de Maio para quem desempenha funções que são compatíveis com o trabalho digital à distância. Só a partir de 1 de Junho haverá um regresso parcial aos locais de trabalho.

A decisão foi confirmada pelo primeiro-ministro, António Costa, que está a apresentar neste momento o plano de desconfinamento aprovado no Conselho de Ministros desta quinta-feira.

A partir de 1 de Junho, o teletrabalho passará a ser parcial. Os trabalhadores poderão voltar às empresas e serviços, mas com horários desfasados ou através de organização de equipas em espelho, para prevenir a propagação do surto do novo coronavírus.

Com este calendário, as empresas têm um mês para preparar o regresso parcial e faseado dos seus funcionários aos locais de trabalho, de forma a garantir a implementação das regras de segurança e higiene, que vão também exigir uma limpeza regular dos espaços.

Nas deslocações de e para os locais de trabalho através dos transportes públicos, os cidadãos terão de usar máscara. A utilização é obrigatória já a partir de segunda-feira, quando o país der o primeiro passo de desconfinamento com a reabertura progressiva de algum comércio — as pequenas lojas de rua até aos 200 metros quadrados, os cabeleireiros, as livrarias e os stands de automóveis. Nos transportes, a lotação estará limitada a dois terços do total.

As várias medidas que o Governo desenhou para o desconfinamento progressivo vão sendo revistas de 15 em 15 dias, o que significa que este plano inicial ainda poderá ser adaptado ou complementado até à data em que agora se prevê o regresso parcial aos locais de trabalho a partir do início de Junho.

Há muitos trabalhadores que, de resto, continuam em casa a trabalhar ao mesmo tempo em que acompanham os filhos menores (as escolas continuam fechadas para a maioria dos anos). Só está previsto o regresso, a partir de 18 de Maio, das aulas dos 11.º e 12º anos, ou dos segundo e terceiro anos de outras ofertas formativas. A partir de 1 de Junho, reabrem as creches, o pré-escolar e as actividades de tempos livres (ATL).​

Enquanto estiverem a trabalhar em casa, os trabalhadores devem continuar a receber o subsídio de refeição, porque mantêm “os mesmos direitos que este vinha auferindo quando estava a exercer funções presenciais no posto de trabalho”, entendem os peritos da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), o serviço do Estado a quem cabe fiscalizar se as relações laborais no sector privado são cumpridas de acordo com a lei.