Governo alarga prazo para pedido de apoio dos recibos verdes até 4 de Maio

Na sequência dos problemas que o site da Segurança Social Directa estava a registar, o Governo decidiu dar mais quatro dias aos trabalhadores independentes para estes pedirem o apoio extraordinário relativo a Abril, por paragem da actividade ou quebra na facturação igual ou superior a 40%.

O requerimento relativo a Abril — que teria de ser entregue entre 20 e 30 de Abril, e que é o primeiro para quem está a enfrentar uma redução da actividade — poderá, afinal, ser submetido até à próxima segunda-feira, 4 de Maio.

A nova data foi anunciada nesta quinta-feira num destaque do site da Segurança Social, mas passa despercebida, pois o instituto não explica a alteração de forma explícita. O site indica que há uma “nova data” e faz referência ao dia-limite (ou seja, onde antes se referia ao apoio “relativo ao mês de Abril – de 20 a 30 de Abril” passou a referir: “relativo ao mês de Abril – de 20 a 4 de Maio”).

O PÚBLICO verificou que, minutos depois das 17h, o site da Segurança Social indicava que essa data-limite era o dia 1 de Maio (esta sexta-feira), mas, entretanto, essa data voltou a mudar, passando a estar referido o dia 4 de Maio.

Até quarta-feira, a Segurança Social registou, desde o início do mês, perto de 182.500 pedidos de apoio por parte de trabalhadores independentes, segundo o balanço regular publicado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.