ERSE: Hipers continuam a ser os mais baratos nos combustíveis

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) publicou esta quinta-feira o boletim do mercado de combustíveis e de gás de petróleo liquefeito (GPL) relativo a Março de 2020, onde destaca que os hipermercados continuam a ser a opção mais barata para os consumidores.

“Os hipermercados continuam a ser os operadores do SPN [sistema petrolífero nacional] com preços mais competitivos, seguidos dos operadores que representam marcas low cost”, tanto no gasóleo quanto na gasolina, adiantou a ERSE.

No gasóleo, os preços praticados por este tipo de operadores foram cerca de 9,2% e 7,1% inferiores aos dos postos de abastecimento que operam sob insígnia de uma companhia petrolífera, referiu a entidade reguladora.

Os preços médios cobrados pelo litro de gasóleo simples em Março foram 1,217 euros nos hipermercados e 1,245 euros nos postos com marcas low cost, que comparam com os 1,340 euros dos postos de insígnia.

Também na gasolina simples 95 os hipermercados e postos com marcas low cost registaram preços inferiores aos preços dos postos das petrolíferas, com diferenças de 8% e 6%, respectivamente. Situaram-se em 1,357 euros, 1,378 euros e 1,470 euros por litro, respectivamente.

Considerando o conjunto dos comercializadores no mercado, em Março, mês em que a procura de combustíveis afundou com o início das medidas de confinamento, e em que os preços mantiveram tendências descendentes devido à diminuição das cotações dos refinados nos mercados internacionais, os preços médios foram de 1,319 euros por litro no gasóleo simples, e de 1,451 euros por litro no caso da gasolina simples 95.

A ERSE nota que os preços médios dos combustíveis “revelam algumas diferenças regionais”, ainda que sejam pouco diferenciadas. A comparação feita pela entidade reguladora constatou que é nos distritos de Beja e Bragança “que se continuam a verificar os combustíveis rodoviários mais caros.

Em contrapartida, “Aveiro, Braga, Santarém, Castelo Branco e Setúbal são os distritos com gasolinas e gasóleos mais baratos”, no continente (nos Açores e Madeira vigora um regime de preços máximos).