Covid-19: número de turistas caiu para metade em Março

Já se sabia que o mês de Março ia ser mau para o turismo e interromper o ciclo de crescimento, devido à paragem das viagens por causa do novo coronavírus, e os números divulgados esta quinta-feira de manhã pelo INE dão a dimensão da queda: 701,0 mil hóspedes e 1,9 milhões de dormidas, o que resulta em -49,4% turistas e -58,5% nas dormidas, depois de Janeiro e Fevereiro terem sido mais dois meses de crescimento.

Em Março, mês em que o impacto foi apenas durante parte do mês (Abril será pior, até pelo efeito que se antecipava positivo pelas férias da Páscoa), as dormidas de residentes “terão diminuído 56,9% (+26,4% em Fevereiro) e as de não residentes terão decrescido 59,2% (+9,5% em Fevereiro), de acordo com a estimativa rápida do INE sobre a actividade turística.

Através de um questionário específico adicional que elaborou em Abril, abrangendo cerca de 4000 estabelecimentos, sobre as perspectivas para a actividade turística nos próximos meses até Agosto, diz o INE que “79,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico respondentes assinalaram que a pandemia covid-19 motivou o cancelamento de reservas agendadas para os meses de Março a Agosto” deste ano. Estes estabelecimentos, destaca o instituto de estatísticas, “representam 91,3% da capacidade da oferta dos estabelecimentos que responderam”.