Desconfinamento: comércio de rua pode retomar actividade na segunda-feira

Como se esperava, as lojas com porta aberta para a rua com áreas até 200 metros quadrados (m2) podem retomar actividade esta segunda-feira, 4 de Maio. Neste grupo estão os cabeleireiros e actividades similares, livrarias e comércio automóvel, e para estes a abertura é possível independentemente da área, uma decisão aprovada pelo Governo, esta quinta-feira.

Esta autorização abrange uma parte significativa do comércio local com porta aberta para a rua. As lojas localizadas em centros comerciais, mesmo com dimensão até 200 m2, vão permanecer fechadas.

O Plano de Desconfinamento do Governo estabelece que as lojas com porta aberta para a rua até 400 m2 ou partes de lojas até 400 m2 (ou maiores por decisão da autarquia) poderão abrir a partir de 18 de Maio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já as lojas com área superior a 400 m2 ou as inseridas em centros comerciais, e os restaurantes, os cafés e as pastelarias/ esplanadas só poderão abrir a 1 de Junho.

Nas condições de abertura das lojas está a obrigatoriedade de uso de máscara comunitária e o funcionamento só a partir das 10 horas. Nos cabeleireiros e similares é necessário marcação prévia e terão limitações na lotação, para assegurar que se cumprem as regras de distanciamento social. Falta conhecer quais são as obrigações de higiene e segurança a cumprir

Já os restaurantes poderão ter uma lotação a 50%, bem mais do que os 30% que chegou a ser apontado, e vai funcionar, no máximo, até às 23 horas. Há ainda outras condições específicas a definir.