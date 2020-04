Uma aspirina contra o vírus na economia

O plano do Governo para o pós-estado de emergência resulta, no que até agora se conhece, de um esforço de equilíbrio entre a necessidade de se regressar a um esboço de vida normal para proteger a economia e um vasto rol de cautelas para evitar um disparo nas infecções do novo coronavírus. Todos estamos conscientes de que seria quase impossível manter as actuais medidas do estado de emergência, mas é bom que saibamos também que com este passo há um enorme risco de se agravar as condições de combate à pandemia sem que se consigam grandes ganhos na protecção de empresas e de postos de trabalho. Para que os efeitos económicos do regresso à normalidade possível se garantam, continua a faltar o essencial: a confiança dos cidadãos.

E é assim porque não basta as livrarias abrirem ou os stands de automóveis funcionarem para que as pessoas comecem a comprar livros e ainda menos automóveis. O que nos remete para a questão essencial, que continua a incomodar desde o início da pandemia: o que fazer para garantir que as empresas hibernem com segurança e conservem um mínimo de músculo possível até que a confiança regresse e a retoma seja possível? E aqui, sim, vale a pena discutir sobre se o Governo está a fazer tudo o que pode e deve fazer.

Sabemos que o défice controlado é um trunfo importante para que o Governo possa dispor de meios para acudir à economia. Como sabemos que a dívida pública elevada recomenda prudência nos gastos. Com condições tão frágeis, a resposta europeia será decisiva. É por isso fundamental centrar para já a discussão ao nível interno e saber se o Governo pode ou não pode fazer mais. E a resposta é sim. Pode facilitar os procedimentos burocráticos que ajudam a explicar os apoios a apenas 385 mil trabalhadores em layoff, quando a previsão inicial apontava para mais de um milhão. Pode ser mais célere, eficaz e mais generoso na cobertura de empréstimos a empresas. Pode tomar posição temporária em empresas vitais em risco de fechar, como é o caso da TAP.

Bem sabemos que as ajudas de hoje serão impostos de amanhã. Mas no duro quadro que temos, a opção está entre pagar salários agora e proteger empregos, ou arriscar a destruição do tecido produtivo amanhã e ter de pagar subsídios de desemprego. Acreditar que o fim do confinamento é uma solução não passa de uma fé ilusória. Pode ajudar e vai ajudar, mas não passa de uma aspirina, insuficiente para controlar uma epidemia que ameaça causar danos irreversíveis no tecido produtivo do país.