Triatlo solidário com medidas governamentais

A Federação de Triatlo de Portugal (FTP) mostrou-se esta quinta-feira solidária com o Governo na decisão do regresso à prática de desportos ao ar livre, no âmbito do plano de desconfinamento da pandemia de covid-19. Vasco Rodrigues, presidente da FTP, revelou compreensão pela decisão, afirmando que “neste momento, a saúde e a segurança são o mais importante”.

“Esta é uma situação única e, nestas alturas, não há decisões certas. Portanto, cabe-me estar solidário com a decisão do Governo. Há coisas mais importantes e a saúde e a segurança estão em primeiro lugar”, começou por referir o dirigente: “Ainda assim, isto é uma situação que transtorna a actividade das federações”.

Para Vasco Rodrigues, “é importante que toda esta situação se resolva” e admitiu que é preciso “agradecer” o facto de Portugal ter conseguido que o cenário da covid-19 “não se agravasse”.

“Antes deste anúncio, a nossa expectativa era começar a ter provas em Julho. Penso que o mês de Maio vai ser experimental. As pessoas vão ter uma responsabilidade acrescida, terão de ter consciência para adoptar as devidas acções”.