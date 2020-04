Governo autoriza I Liga, Taça de Portugal e desportos ao ar livre

O futebol vai voltar no final de Maio. O Governo anunciou nesta quinta-feira o plano de desconfinamento e, no que diz respeito ao desporto, foi autorizado o reatamento da I Liga e da Taça de Portugal, bem como de desportos ao ar livre. No caso do futebol, segundo explicou António Costa, será sempre à porta fechada, sendo que o plano de regresso terá ainda de ser aprovado pela Direcção Geral de Saúde.

“A partir da próxima segunda-feira deixará de haver limitações à prática de desportos ao ar livre fora de competições, com a exclusão de utilização de balneários e piscinas. Os desportos em recinto fechado continuarão a ser proibidos. A partir do fim-de-semana 30 e 31 de Maio, poderá começar a concluir-se a I Liga, as últimas dez jornadas, e a final da Taça. Está sujeita à aprovação da DGS o protocolo sanitário que nos foi apresentado pela Liga de futebol profissional e está em avaliação quais os estádios que cumprem as condições para que essa competição seja retomada. Será sempre à porta fechada”, declarou António Costa durante uma comunicação no Palácio da Ajuda, após o Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro referiu ainda que a II Liga ficou de fora do plano de desconfinamento. “Tivemos a oportunidade de ouvir a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol. Só para a I Liga é que havia condições para a reabertura da época”, acrescentou António Costa.