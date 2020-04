Liga francesa oficialmente terminada com PSG campeão

O Conselho de Administração (CA) da Liga Francesa Profissional (LFP) oficializou esta quinta-feira, em definitivo, o final dos campeonatos profissionais de futebol, nomeadamente a Ligue 1 e 2, tendo ainda declarado o Paris Saint-Germain campeão, de acordo com o critério de mérito sugerido pela UEFA, determinando a restante classificação, bem como os representantes nas provas europeias, despromoções e subidas.

Connaissance prise des décisions et déclarations du Premier Ministre et du Gouvernement, la LFP acte la fin de la saison 2019/2020.



@PSG_inside champion de @Ligue1Conforama

@FCLorient champion de @DominosLigue2



— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 30, 2020

Depois de o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe,​ ter frustrado o regresso dos desportos colectivos, no contexto da pandemia de covid-19, o CA acabou por seguir a recomendação emanada da reunião da passada terça-feira, atribuindo o título de campeão de França ao Paris Saint-Germain, o sétimo nos últimos oito anos.

Le conseil d'administration de la Ligue vient de voter la fin officielle de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et en Ligue 2
— L'ÉQUIPE (@lequipe) April 30, 2020

Igualmente confirmada está a designação do Olympique de Marselha e do Stade Rennais, respectivamente segundo e terceiro classificados, como representantes franceses na Liga dos Campeões, a par do PSG.

Lille, Stade de Reims e Nice qualificam-se para a Liga Europa. Amiens e Toulouse viram sentenciada a despromoção à Ligue 2, enquanto Lorient (campeão da segunda liga) e Lens ascendem à elite. O Toulouse manifestou-se, entretanto, não colocando de parte a possibilidade de recorrer desta decisão.

A LFP projecta ainda o regresso da competição, já referente à época 2020/21, para 22 de Agosto, data que só poderá tornar-se definitiva depois de um acordo que envolve a Mediapro, Canal+, Free, beIN Sports, para além das decisões governamentais.