Competições europeias e Europeu de hóquei em patins cancelados

As competições europeias de clubes de hóquei em patins foram canceladas nesta quinta-feira, assim como o Campeonato da Europa, que deveria realizar-se em França, devido à pandemia de covid-19, anunciou a confederação europeia de pantinagem (CERS).

“Face à presente situação de pandemia na Europa, depois de partilharmos as nossas preocupações com as federações e clubes, em estreita colaboração, consideramos que, depois de ouvirmos os seus pontos de vista, não há condições para completar as competições europeias de clubes, nem organizar o Campeonato da Europa de seniores masculinos, em França”, lê-se no comunicado do organismo liderado por Fernando Claro.

Na Liga Europeia, que foi suspensa após a quinta jornada da fase de grupos, Benfica, FC Porto e Oliveirense estavam qualificados para os quartos-de-final, fase em que “caiu” o Sporting, detentor do título.

Óquei de Barcelos e HC Braga já estavam a disputar os quartos-de-final da Taça Europa, tendo vencido nos jogos da primeira mão os espanhóis do Igualada (6-4) e os italianos do Follonica (7-4), respectivamente.

O Europeu de 2020, ao qual Portugal chegava como campeão do mundo e vice-campeão da Europa, iria ser disputado entre 17 e 25 de Julho, em La Roche-sur-Yon, em França.