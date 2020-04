IndieLisboa: premiados 2019 a partir desta quinta-feira nos TVCine

O IndieLisboa devia começar nesta quinta-feira, dia 30 de Abril, a sua 17.ª edição – mas a covid-19 meteu-se pelo meio, e vá de a edição 2020 ser desviada para o Verão — 25 de Agosto a 5 de Setembro são as novas datas.

No entanto, os canais TVCine, parceiros habituais do festival lisboeta, mantêm a programação especial que tinham preparado para acompanhar o arranque do festival. E assim, nesta quinta-feira, a noite do TVCine Edition será preenchida por quatro filmes premiados na competição de 2019 do Indie, todos eles inéditos em sala em Portugal.

A sequência tem início às 18h40 com Isco (Bait), do inglês Mark Jenkin, uma história sobre a gentrificação da costa da Cornualha, rodada em preto e branco com câmaras de época, que levou o Prémio do Público. Às 20h15 é a vez de Jessica Forever, aventura futurista-violenta-distópica assinada pela dupla francesa Caroline Poggi/Jonathan Vinel, que venceu o Prémio Especial do Júri ex-aequo com o romeno Não Matarás, de Catalin Rotaru e Gabi Virginia Sarga, drama médico sobre a corrupção, que será exibido às 23h10. Pelo meio dos dois, às 22h, exibir-se-á o vencedor do Grande Prémio 2019, o documentário ensaístico da dupla espanhola Miguel Morales e Sílvia Navarro, Dos Nomes das Cabras, que recorre a imagens de arquivo para falar de um povo nativo das Canárias hoje desaparecido.

Os quatro filmes entram depois desta primeira exibição em rotação na programação do TVCine Edition, bastando para isso consultar os horários no site oficial dos canais.