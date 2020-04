Um dia à escala do jazz

Entre apresentações musicais, saudações e outras expressões de solidariedade, a partir das casas e estúdios dos músicos, o #JazzDayAtHome reúne no mesmo espaço nomes importantes do género, com um anfitrião bem conhecido dos palcos portugueses: o pianista norte-americano Herbie Hancock, recém-chegado aos respeitosos 80 anos de idade.

É ele quem vai estar aos comandos do Virtual Global Concert, transmitido nesta quinta-feira em directo a partir das 20h (hora de Lisboa) no site www.jazzday.com, que irá juntar no mesmo palco nomes como Marcus Miller, Lang Lang, Charlie Puth, Cécile McLorin Salvant, John McLaughlin, Dianne Reeves, Dee Dee Bridgewater, Sibongile Khumalo, Alune Wade, John Beasley, Ben Williams, Lizz Wright, John Scofield, Igor Butman, Evgeny Pobozhiy, Youn Sun Nah, A Bu, Jane Monheit ou Joey DeFrancesco, entre muitos outros.

No alinhamento do dia, estão ainda programadas masterclasses, actividades para os mais novos e palestras, em várias línguas.

Por cá, a casa sagrada do jazz não deixa passar a data em branco. Quase a chegar aos 80 anos (foi fundado há 72), o Hot Clube de Portugal junta-se às celebrações com o trio de Bruno Santos (guitarra), Romeu Tristão (contrabaixo) e Nemanja Delic (bateria) a marcar os compassos em directo, a partir das 19h, no Facebook.