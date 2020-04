Café com Filmes a Parar para Pensar

Se os cinéfilos não podem ir ao Teatro-Cine de Torres Vedras, vão os filmes a casa deles – filmes que convidam a “Parar para Pensar”. É este o título do ciclo temático online que está em exibição, a partir desta quinta-feira, no Facebook da sala torriense.

Nasce da vontade de “manter a relação com a comunidade e combater o isolamento social, mas também de lançar o debate e a reflexão, neste momento crítico da Humanidade”. São palavras do Café com Filmes, que há mais de uma década dinamiza sessões e actividades que alimentam a enraizada tradição cineclubista da cidade.

A comunidade local também entrará no plano, num filme resultante de um desafio que lhe será lançado, com projecção guardada para o encerramento. Até lá, as sessões — cada uma com a participação de um convidado — vão sendo anunciadas uma a uma. Para a primeira, foi escolhido o documentário Amanhã. Realizado pelos franceses Mélanie Laurent e Cyril Dion, faz uma abordagem optimista à questão da sustentabilidade, apresentando soluções encontradas pelos dois em viagem pelo mundo. André Vizinho, do movimento ambiental Transição Portugal, é chamado a intervir.

A visualização é sempre gratuita, mediante inscrição. O ciclo faz parte do programa de Emergência Cultural de Torres Vedras, que disponibiliza online conteúdos de artes, cultura e educação neste período de confinamento.