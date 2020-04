Bibliotecas, arquivos e livrarias reabrem a 4 de Maio, museus e monumentos a 18, cinemas, teatros e auditórios em Junho

As bibliotecas e os arquivos poderão reabrir já na próxima segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro esta tarde. Também as livrarias, tal como já fora avançado, poderão voltar a receber clientes já no dia 4 de Maio, tal como todas as lojas de comércio local com porta aberta para a rua que não excedam os 200 metros quadrados de superfície. Será obrigatório o uso de máscara nas lojas.

A normalização do funcionamento dos espaços culturais conhecerá uma segunda etapa a 18 de Maio, com a reabertura de museus, monumentos e palácios, galerias de arte e salas de exposições. Os jardins e os espaços públicos de alguns destes equipamentos, precisou António Costa na sua declaração, que ainda decorre, poderão receber visitantes já na próxima segunda-feira.

Já os cinemas, os teatros, os auditórios e as salas de espectáculos só poderão reabrir a 1 de Junho, com lotação reduzida e lugares marcados. O PÚBLICO tentou obter junto do Ministério da Cultura informação adicional acerca do modo como serão fixadas as lotações nesta primeira fase, mas o gabinete de Graça Fonseca não adiantará para já quaisquer detalhes.

Questionado acerca da política que o Governo adoptará em relação aos festivais de Verão, António Costa não quis adiantar detalhes, garantindo apenas que a situação está a ser avaliada. Após um encontro com promotores de festivais que teve lugar na terça-feira, e em que também estiveram presentes os ministros da Economia e da Saúde, ficara a expectativa de que o Governo pudesse anunciar já esta tarde decisões sobre esta matéria.

Vários festivais de música foram já adiados, entre os quais o Rock in Rio Lisboa, o Boom ou o Festival Músicas do Mundo, que só regressarão em 2021. O Nos Primavera Sound foi para já adiado para o início de Setembro, e não se sabe ainda se o Nos Alive (8 a 11 de Julho, em Oeiras), o Super Bock Super Rock (16 a 18 de Julho, em Sesimbra), o Sudoeste (4 a 8 de Agosto, em Odemira), ou os festivais de Paredes de Coura (19 a 22 de Agosto) e Vilar de Mouros (27 a 29 de Agosto), entre outros previstos para o Verão, irão ou não realizar-se nas datas previstas.