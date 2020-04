Tiago Bettencourt lança Dança, uma “sátira ao culto da fórmula na escrita pop”

Enquanto não é lançado o seu novo álbum, que terá por título 2019 Rumo ao Eclipse, o cantor e compositor Tiago Bettencourt aproveitou o Dia Mundial da Dança, 29 de Abril, para lançar um novo videoclipe intitulado precisamente Dança. Que, segundo Tiago, “é um hino à era do vazio, à corrida desenfreada pela fama prematura e ao desespero por mantê-la a todo o custo. Um hino também à falta de força ou vontade de parar de bater palmas ao ritmo desconcertante deste velho e admirável mundo, tudo isto, embrulhado num dançável e luminoso refrão que talvez soe bem familiar...”

Dança conta com Ivo Canelas (como Amálio Só) e Helena Teasdale (dança) e, além de Tiago Bettencourt, que escreveu a letra e a música, canta e toca guitarras, sintetizadores e drum machines, participam os músicos Fred Ferreira (bateria), João Hasselberg (baixo), João Bernardo (sintetizadores) e Pedro Branco (guitarra eléctrica). A par disto, Tiago continua com o projecto Tiago na Toca, todas as segundas-feiras, às 22h, no Instagram. Toca sempre sete canções: três dele, uma do projecto Tiago na Toca e três versões de um só artista. Na primeira edição, foi Bruce Springsteen. E dia 27 foi David Bowie.