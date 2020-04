Google lança videoconferências grátis capazes de “cancelar ruído”

Com a popularidade das videoconferências a manter-se no futuro próximo, o Google vai disponibilizar uma versão gratuita do Meet, a sua ferramenta de videoconferências para empresas e escolas. Com a versão grátis, disponível a partir de dia 4 de Maio, será possível realizar conversas com 100 pessoas em simultâneo, gravá-las automaticamente na Drive (o sistema de armazenamento online do Google) e eliminar barulhos alheios graças a novos algoritmos treinados para reconhecer vozes humanas. Também é possível activar legendas automáticas, mas só se falarem em inglês.

O alargamento da plataforma (disponível online e em apps para Android ou iOS) chega uma semana depois de o Facebook ter anunciado a sua própria versão de videoconferências para um máximo de 50 pessoas. Com as medidas de contenção social, serviços de videconferência como o Zoom têm explodido em popularidade. Não só para aulas e trabalho à distância, mas para aulas de ginásio, reuniões entre membros de clubes e até reuniões de condomínio.

“É que claro que estamos atentos à popularidade dos outros competidores”, notou Lachapelle, director de produto da Gsuite, o serviço pago do Google para empresas, na pré-apresentação aos jornalistas esta terça-feira. “No futuro, acredito que veremos uma utilização maior destas ferramentas do que se via na época pré-pandemia. Nunca será ao nível de agora, mas para muitos de nós há uma nova noção do que é a produtividade e do que se pode fazer ao trabalhar de casa.”

Actualmente, a utilização diária da versão paga do Meet (para um máximo de 250 pessoas) é 30 vezes superior ao que era em Janeiro, com a plataforma a somar três mil milhões de minutos por dia em reuniões.

Uma das novas funcionalidades destacadas pela equipa do Google são as funcionalidades de cancelamento de ruído do Meet, que permitem à plataforma eliminar, automaticamente, sons alheios e potencialmente perturbadores da conversação, tais como alguém a mastigar, o barulho das teclas do computador ou de um cão a ladrar. “Basicamente, criámos um modelo matemático da voz humana, e demos esse modelo aos algoritmos do Meet para que conseguissem aprender a distinguir vozes humanas de ruído ou barulho de fundo”, resumiu Lachapelle.

Google não garante encriptação total

O Google garante que a “privacidade e segurança” da plataforma, mas Serge Lachapelle evita descrever a plataforma encriptada de ponta a ponta (E2EE), que é um sistema de comunicação em que apenas os participantes numa conversa podem ler as mensagens.

“O termo encriptado de ponta a ponta é forte. Quer dizer que nada pode aceder às comunicações”, explicou Lachapelle. “As nossas chamadas são todas encriptadas, mas, por exemplo, se alguém participar numa reunião no Meet de um telefone externo temos de o autorizar a entrar e não há garantias que o áudio da operadora de telecomunicações seja encriptado. E se alguém quiser gravar uma reunião no Drive, temos de autorizar o sistema a aceder à chamada.”

No final de Março, a rival Zoom foi processada por um dos accionistas nos EUA por exagerar o nível de segurança e privacidade ao nível de encriptação. Recentemente, várias plataformas de videoconferência populares também têm sido alvo de trolls que perturbam as reuniões, expulsando os organizadores que não programam correctamente as definições dos serviços.

Com isto em mente, o Google actualizou os “controlos de anfitrião” das conversas do Meet em Abril, dando aos moderadores a capacidade de expulsar pessoas da reunião e gerir quem entra e sai por defeito. Isto quer dizer que quem organiza uma conversa na plataforma tem estas funcionalidades activas desde o começo, sem ter de mexer nas definições.

O objectivo é que a longo prazo a nova versão do Meet substitua o Google Hangouts, que é a plataforma de videoconferências grátis do Google para reuniões com um máximo de 25 pessoas.