O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

Desde o início da pandemia já se registaram 24.505​​ casos de covid-19 em Portugal. Desses, 183 foram identificados nas últimas 24 horas, o que corresponde a um aumento de 0,8% face aos números apresentados na terça-feira. Pessoas dadas como curadas são já 1470. E há 973 mortes associadas ao novo coronavírus. Ao longo da conferência de imprensa desta quarta-feira, a directora-geral da Saúde Graça Freitas avançou que, neste momento, 93% das mortes por covid-19 em Portugal ocorreram em meio hospitalar, 4% em lares e 3% em casa. Pode ler aqui. Os números mais detalhados estão em baixo.

Cabeleireiros, pequenas lojas e livrarias reabrem a 4 de Maio

As pequenas lojas de rua que tenham até 200 metros quadrados, assim como os cabeleireiros, as livrarias e os stands de automóveis, vão poder reabrir a partir de segunda-feira, quando o país já não estiver em estado de emergência. O plano de reabertura da actividade económica que foi apresentado esta manhã aos parceiros sociais pelo Governo dá prioridade ao pequeno comércio e a alguns serviços específicos. Leia mais aqui.

Foto Paulo Pimenta

Creches abrem a 18 de Maio e o pré-escolar a 1 de Junho

As creches vão abrir já a 18 de Maio e o pré-escolar a 1 de Junho. Na data de 18 de Maio abrem ainda os centros de actividades ocupacionais para pessoas com deficiência. Leia mais aqui. O PCP concorda com o desconfinamento, mas Jerónimo de Sousa pediu, depois da reunião que teve com António Costa, que sejam dadas garantias de segurança e de protecção aos trabalhadores e utentes, quer de creches, quer de fábricas. Já Catarina Martins do BE revelou que o Governo irá estudar o prolongamento dos apoios aos pais que têm de acompanhar os filhos. E Rui Rio do PSD apontou, por seu lado, outras duas preocupações: a lentidão da chegada dos apoios às empresas por questões burocráticas e as dívidas pendentes do Estado. Acompanhe aqui o resultado das reuniões que António Costa está a ter com cada partido. No que diz respeito às escolas, o Governo vai decidir nesta quinta-feira quando é que os alunos do 11.º e 12.º ano regressarão ao ensino presencial. Nesta quarta-feira arrancou uma operação de desinfecção dos estabelecimentos de ensino. Como pode ler aqui.

Nuno Ferreira Santos Nuno ferreira santos Nuno ferreira santos Nuno ferreira santos Fotogaleria Nuno Ferreira Santos

Um terço dos profissionais de saúde falha na autovigilância

A Escola Nacional de Saúde Pública concluiu que alguns profissionais de saúde – 33,4% – assumem estar a falhar na automonitorização recomendada pela Direcção-Geral da Saúde, que implica a medição da temperatura e a confirmação da ausência de sintomas da covid-19. Leia aqui o artigo completo.

Foto Manuel Roberto

Automedição da temperatura, higiene, distanciamento...

Numa altura em que se prepara o desconfinamento progressivo, a Direcção-Geral da Saúde aconselha as empresas a promover a automedição da temperatura pelos trabalhadores, a reforçar a desinfecção das superfícies nos locais de trabalho e a reorganizar equipas para garantir a distância de segurança entre funcionários. Está tudo aqui.

Governo prepara intervenção “de larga escala” na TAP

O ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, diz que a TAP não vai conseguir sobreviver sem apoio do Estado e acrescenta que esta intervenção terá de ter consequências na estrutura societária da empresa. Numa audição parlamentar na Comissão de Economia e Obras Públicas, Pedro Nuno Santos revelou esta quarta-feira de manhã que o Governo está a estudar “várias alternativas de intervenção”, incluindo a que foi pedida pelos privados e pela comissão executiva “para assegurar que a TAP não só não cai como tem as condições para poder continuar a servir o país, mas isso implicará sempre uma intervenção de “larga escala”. Ler aqui. E aqui. O Bloco quer agendar, com urgência, um projecto de lei para a nacionalização da transportadora aérea.

Foto O ministro Pedro Nuno Santos à chegada à comissão parlamentar, nesta quarta-feira João Relvas Lusa

Estudantes com mais sintomas depressivos devido ao isolamento

Os resultados preliminares de um estudo feito por psiquiatras do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, identificou os estudantes com mais de 18 anos como um dos grupos em que as medidas de isolamento social podem estar a ter um maior impacto. Nas cinco categorias profissionais analisadas, que incluem, além dos estudantes, os profissionais de saúde, outras profissões, os reformados e os desempregados, só estes últimos apresentam piores resultados. Leia mais aqui.

Nas estatísticas, o coronavírus levou, para já, a uma taxa de desemprego mais baixa

Devido à metodologia estatística utilizada, o primeiro impacto da pandemia do novo coronavírus na taxa de desemprego em Portugal foi, surpreendentemente, uma descida. A taxa de desemprego no trimestre centrado em Fevereiro caiu de 6,8% para 6,4%, uma tendência positiva, provocada, em parte, por questões metodológicas e que deverá vir a ser apenas temporária. A explicação completa está aqui.

Foto daniel rocha

OMS suspende vacinação contra a poliomielite em África

Os esforços dos países africanos mais pobres para impedirem que a pandemia da covid-19 destrua o que resta dos seus frágeis sistemas de saúde vão ter como resultado o aparecimento de novos surtos de poliomielite, sarampo e difteria, alertam a Unicef e a Organização Mundial de Saúde. Esta quarta-feira, a OMS suspendeu a sua campanha de prevenção da pólio em África, adiando por tempo indeterminado a vacinação de pelo menos 12 milhões de crianças. As campanhas de vacinação, organizadas pelos governos locais em conjunto com organizações internacionais como a OMS e a Unicef, e executadas no terreno por voluntários nacionais e estrangeiros, exigem que dezenas de pessoas aguardem em filas por uma dose das vacinas, administradas sem as condições de segurança necessárias para o combate ao novo coronavírus. Leia aqui. E aqui, sobre o balanço que a OMS faz de quatro meses após a detecção do surto do novo coronavírus.

Foto LUSA/GHULAMULLAH HABIBI

Primeiro-ministro da Guiné-Bissau e outros membros do Governo têm covid-19

Nuno Nabiam, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, e pelo menos mais três membros do Governo têm covid-19, revelou na televisão pública o ministro da Saúde, António Deuna. Leia mais aqui.

“E daí? Lamento, mas não faço milagres”, diz Bolsonaro

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, lamentou, na noite de terça-feira, o recorde de mortos pelo novo coronavírus no país, mas frisou que não faz milagres. “E daí? Lamento, mas quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres”, afirmou o chefe de Estado, fazendo um trocadilho com o seu nome [Jair Messias Bolsonaro], após ser questionado por jornalistas sobre o facto de o Brasil ter ultrapassado o total de mortos da China (onde surgiu o vírus), com um recorde de 474 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando agora 5017 mortes devido à covid-19. A notícia completa está aqui.

Foto Uma apoiante de Bolsonaro, na terça-feira, em Brasília REUTERS/Ueslei Marcelino

Presidente de El Salvador usa pandemia para fazer guerra aos gangues

Sentados em fila e com os joelhos ao peito, colados uns aos outros apenas com a roupa interior, centenas de reclusos foram mantidos nos pátios de pelo menos cinco prisões de El Salvador enquanto as suas celas eram revistadas. Sobrelotadas e sem condições de higiene, as prisões ameaçam tornar-se num verdadeiro inferno com a pandemia de covid-19 e o estado de emergência, do qual o Presidente salvadorenho, Nayib Bukele, parece decidido a aproveitar-se para combater os gangues. Veja e leia aqui.

Foto REUTERS/EL SALVADOR PRESIDENCY

Meio mês de confinamento chegou para PIB dos EUA cair 4,8% no primeiro trimestre

O resultado do primeiro trimestre mostra que a maior economia do planeta deve estar já a passar por uma recessão técnica, com quedas acentuadas no consumo e investimento. Leia aqui.

Metade da força de trabalho mundial em risco de subsistência

Queda no rendimento de quem trabalha em actividades informais é de 81% em África. “Não ter salário significa não ter comida”, avisa o director-geral da Organização Internacional do Trabalho. Como pode ler aqui.

Evolução da pandemia traçada a partir de telemóveis na China. E a privacidade?

Analisar o fluxo de deslocações das pessoas, com base em dados da localização dos telemóveis, pode ajudar a perceber a evolução de casos de covid-19 com duas semanas de avanço e alertar as autoridades para zonas em que o contágio está descontrolado. A conclusão é de um estudo, publicado esta quarta-feira na revista científica Nature, que comparou a evolução do número de casos de covid-19 registados na China até dia 19 de Fevereiro de 2020 com as deslocações de pessoas que estiveram mais de duas horas na cidade chinesa de Wuhan, o epicentro inicial da pandemia da covid-19, entre os dias 1 e 24 de Janeiro de 2020. Leia aqui.

Foto REUTERS/ALY SONG