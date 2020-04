Fim-de-semana de sol, com termómetros a chegar as 30ºC

Depois de uma semana de chuva e céu nublado na generalidade do país, o fim-de-semana grande traz consigo um aumento gradual da temperatura e céu limpo, especialmente a sul, com temperaturas que poderão chegar aos 30ºC em alguns pontos do território. No entanto, e apesar de a meteorologia poder convidar a passeios, ainda há restrições à circulação em vigor durante o fim-de-semana.

A semana será de chuva e céu nublado em quase todo o país até sexta-feira, altura em que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dão conta de uma “subida da temperatura máxima, em especial no interior”. Apesar disso o céu vai manter-se “geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região sul” e poderão mesmo verificar-se “períodos de chuva ou aguaceiros a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela”.

No sábado, as previsões de “céu pouco nublado” mantêm-se, especialmente no litoral a norte do Cabo Mondego e até meio da manhã. Da mesma forma, prevê-se uma “pequena subida da temperatura máxima” de acordo com as previsões do IPMA.

É no domingo que as previsões mudam para a generalidade do país. Depois de uma semana com as máximas a subir gradualmente, no domingo prevê-se que os termómetros cheguem aos 30ºC em alguns pontos do país – como Beja, Évora, Castelo Branco e Santarém — o com céu a manter-se “nublado por nuvens altas” na maioria desses pontos.

Em Lisboa, até sábado os dias vão manter-se nublados com temperaturas máximas a rondar os 21 e 23ºC. Mas no domingo, dia 3, a temperatura máxima será de 29º de acordo com as previsões. Já no Porto, há previsão de chuva até sábado, com máximas a subir gradualmente dos 17º aos 19ºC. No domingo, há previsão de máximas de 22ºC, sem chuva.

Em Beja, as previsões apontam para períodos de chuva ao longo desta quarta-feira e quinta-feira, com temperaturas que sobem gradualmente dos 20ºC para os 26ºC. No domingo, as previsões são de céu pouco nublado e 31ºC. O mesmo para Santarém: prevê-se chuva para esta quarta-feira céu nublado para o resto da semana, com máximas entre os 21 e 25ºC, mas no domingo o termómetro sobe até aos 31ºC.

Em Faro não há previsão de chuva nem céu muito nublado ao longo de toda a semana, mas os termómetros vão subir de forma gradual e chegar aos 28ºC no domingo.

A Norte as temperaturas serão mais baixas, mas mesmo assim há uma subida a registar no domingo — ainda que seja menos drástica. Em Bragança, as temperaturas máximas irão subir gradualmente, mas entre 15 e 23ºC, subindo para 25ºC no domingo. Em Viana do Castelo, durante a semana os termómetros irão rondar os 17 a 19ºC e no domingo sobem para 23ºC.

No Centro, em Aveiro, prevêem-se temperaturas entre 18 a 20ºC durante a semana e máximas de 24ºC no domingo. Na Guarda as temperaturas irão rondar os 12 a 20ºC e no domingo sobem ligeiramente para 22ºC.

Apesar da subida da temperatura ser convidativa aos passeios no exterior, as regras deste fim-de-semana grande são as mesmas do que as da Páscoa: estão proibidas as deslocações entre concelhos, revelou António Costa no dia 24 de Abril. E, apesar de o fim do estado de emergência acontecer no dia 2 de Maio à meia-noite, para estado de calamidade pública, ainda não se sabe que medidas vão reger a vida comum depois dessa data.

Isto porque, mesmo depois do estado de emergência, a vida não regressará à normalidade, e o confinamento ou as limitações à circulação não se vão tornar, de um dia para o outro, em coisa do passado.“Temos de fazer isto com segurança, um passo de cada vez”, disse o primeiro-ministro, explicando que, apesar de as decisões só serem anunciadas a 30 de Abril, as normas que então forem anunciadas entrarão em vigor a cada 15 dias para medir os impactos da abertura anterior.