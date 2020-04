PCP mantém, “para já”, realização da Festa do Avante! em Setembro

O PCP não tem, “para já”, qualquer plano, para cancelar a Festa do Avante!, que terá lugar no início de Setembro. A reunião que António Costa realizou, na terça-feira, com os organizadores festivais de música não contou com qualquer representante do PCP e os comunistas não receberam até agora qualquer recomendação para não organizarem a sua tradicional festa.

No jornal Avante! da semana passada era reafirmado que a festa teria lugar nos dias 4, 5 e 6 de Setembro e que a quinta da Atalaia já estava a ser preparada.

Aliás, como sempre acontece, o PCP está a promover a festa há cerca de um mês num site na Internet e nas redes sociais. Inclusivamente já estão mesmo a ser vendidas de forma antecipada as entradas pagas.

Um elemento do gabinete de imprensa de imprensa do PCP disse ao PÚBLICO que, “para já, não há alteração de planos relativamente à festa” e que o partido não recebeu nenhuma indicação para não a realizar.

O mesmo elemento assegurou ainda que a festa decorrerá de acordo com todas as indicações que existirem na altura da Direcção-Geral de Saúde. Lembrou ainda que “a Festa do Avante! terá lugar em Setembro, e não já em Maio ou Junho”.