Partidos estão preocupados com o desconfinamento e pedem cautela ao Governo

A estratégia de reabertura gradual da economia ― que será esta quinta-feira anunciada pelo Governo ― parece reunir a aprovação da maioria dos partidos. Mas à saída de uma ronda de encontros que durou mais de dez horas, foram mais as preocupações do que os elogios. Ainda que globalmente os partidos concordem com a estratégia apresentada por António Costa para a reabertura gradual da economia, no lugar da luz verde estiveram muitos avisos a uma navegação. A poucos dias de terminar o terceiro estado de emergência, os partidos estão apreensivos com o fim abrupto dos apoios excepcionais e com a eventual inconstitucionalidade de medidas que pode trazer a declaração de estado de calamidade em lugar do estado de emergência.

Ao contrário do que o que vem sido defendido pelo Presidente da República, o levantamento de restrições não será igual para todos. Seguindo as recomendações dos especialistas, o executivo desenhou um plano de reabertura gradual para arrancar já na próxima segunda-feira com os negócios de pequena dimensão na linha da frente: só abrirão espaços até 200 metros quadrados, para além dos negócios específicos de cabeleireiros, stands e livrarias. Excluídos desta fase continuam os restaurantes, que continuarão a ter de trabalhar em regime de take-away e entregas ao domicílio. Já o futebol regressará no final de Maio, adiantou o deputado do Chega, André Ventura.

Segundo o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, a abertura dos restaurantes está planeada para a segunda fase do plano de reabertura, a 18 de Maio, data em que também poderão abrir as portas as lojas com uma dimensão até aos 400 metros, explica ao PÚBLICO.

Será para esta segunda fase de reabertura que está também prevista a reabertura de creches, que chegou a estar apontada apenas para o início de Junho, mas a pressão no sector estará a obrigar o Governo a antecipar a data. Para 1 de Junho ficará então a reabertura do pré-escolar, bem como dos centros comerciais.

No entanto, o Governo insiste que a reabertura gradual da economia não será ainda sinónimo de normalidade. Para já, e no caso dos cabeleireiros e barbeiros, por exemplo, continuará a haver limitações na lotação dos espaços, para assegurar que se cumprem as regras de distanciamento social e, como já se antecipava, a realização destes serviços estará sujeita a marcação prévia.

Apesar dos cenários traçados, a agenda não está fechada e é expectável que possam existir ajustamentos (e reaberturas adiadas). De acordo com o plano apresentado na reunião desta quarta-feira com os parceiros sociais e com os partidos, e tal como António Costa tem vindo a repetir, as medidas serão analisadas a cada 15 dias, para que seja avaliado o impacto destas decisões na evolução da situação epidemiológica do país.

PSD teme inconstitucionalidade

Foi nesse terreno de receio e prudência que os partidos optaram por centrar as suas preocupações. Do lado do PSD, a nova fase de resposta ao vírus através do recuo para o estado de calamidade “não traz qualquer problema, desde que seja salvaguarda a componente constitucional”. De acordo com Rui Rio, António Costa está “confiante” em que não haverá problemas com uma possível inconstitucionalidade de medidas. No entanto, o líder social-democrata não escondeu a sua preocupação em relação à exequibilidade das medidas e preferiu manter o alerta, apelando ao Governo que aja “sem ferir a Constituição”.

Por outro lado, Rui Rio acredita que a declaração de estado de calamidade poderá ajudar as pessoas a perceber que o fim do estado de emergência não é sinónimo de segurança e de normalidade. “Os números que ouvimos na reunião com os especialistas não apontam para uma melhoria fantástica. O facto de estar melhor não é o suficiente para voltar a uma vida próxima da normalidade”, alertou à saída daquela que foi a reunião mais longa da ronda de encontros.

O líder do PSD apontou ainda outras duas preocupações: a lentidão da chegada dos apoios às empresas por questões burocráticas e as dívidas pendentes do Estado aos seus fornecedores.

Já o BE disse estar especialmente preocupado com os prazos associados aos apoios atribuídos durante o estado de emergência. “É preciso planear o apoio social para lá do estado de emergência e isso ainda não está feito”, considerou a líder do BE. Catarina Martins alertou o Governo para a necessidade de alargar os critérios de atribuição do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego, nomeadamente através da redução de prazos de garantia. Catarina Martins defendeu ainda a extensão dos apoios para os trabalhadores independentes “que têm sido excluídos”, bem como dos trabalhadores mais vulneráveis, como é o caso das trabalhadoras domésticas.

De acordo com a coordenadora bloquista, que não adiantou detalhes, o Governo está a estudar o prolongamento dos apoios económicos indexados ao estado de emergência, nomeadamente o apoio aos pais que têm de ficar em casa a acompanhar os filhos com menos de 12 anos (uma vez que os estabelecimentos de ensino continuam fechados e a esmagadora maioria não reabrirá este ano lectivo).

Sem se alongar sobre o estado de calamidade, Catarina Martins prefere esperar “ para ouvir o que o Governo tem a dizer”. No entanto, a líder do BE acredita que “a situação decorrerá com normalidade em Portugal” e está convencida que o Governo “tem as ferramentas constitucionais necessárias” para aplicar as medidas que precisar.

A mesma opinião tem o PCP. Os comunistas, que votaram contra o actual estado de emergência, acreditam que “existem poderes efectivos e leis suficientes” no estado de calamidade para combater a propagação do vírus. “Faltam é medidas”, considerou Jerónimo de Sousa, à saída do encontro.

Os comunistas pediram ao Governo que sejam dadas garantias de segurança e de protecção aos trabalhadores e utentes, quer seja de creches, quer seja de fábricas. "Fizemos um apelo claro ao Governo para não esquecer os pequenos e médios empresários e que não sabem o que hão-de fazer à vida”, declarou Jerónimo de Sousa.

No final da ronda de encontros, que terminou já depois das 22h30, o socialista José Luís Carneiro pediu “responsabilidade individual acrescida” para as exigências trazidas “pela transição gradual” e elogiou o diálogo e cooperação entre os partidos. O deputado adiantou ainda que estão a ser desenvolvidos mais apoios, nomeadamente para as autarquias.

De São Bento, o primeiro-ministro seguiu para o Palácio de Belém, onde tinha um jantar (que acabou tardio) marcado com o Presidente da República, para discutir o alívio das medidas.