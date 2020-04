Marcelo janta com Costa com reabertura da economia na ementa

Depois da maratona de audiências com os patrões, sindicatos e partidos, o primeiro-ministro segue para o Palácio de Belém, para a reunião semanal com o Presidente da República, desta vez antecipada e acompanhada de jantar. Marcelo Rebelo de Sousa quis conhecer e dar a sua opinião sobre as decisões que o Governo se prepara para tomar no Conselho de Ministros desta quinta-feira, no qual será fechado o plano de relançamento da vida económica e social.

Apesar de ter decidido não avançar para outra renovação do estado de emergência, o Presidente vai continuar a acompanhar de perto a forma como o Governo prepara a reactivação faseada da economia. Mas de uma forma discreta, sem se associar a esse plano. Marcelo não tem agenda pública prevista até à próxima segunda-feira, não sendo expectável que se pronuncie sobre o modelo de reabertura do Governo.

O país político ouviu os epidemiologistas alertarem para o aumento dos casos de covid-19 à medida que se vão levantando restrições ao confinamento. E defenderem, por exemplo, que é mais seguro reabrir as creches do que as aulas presenciais do 11.º e 12.º ano. Marcelo e Costa sabem do risco de um segundo pico da doença. Mas, ao fim de 45 dias, a factura económica da “quarentena” já pesa mais na balança do Governo.

Por outro lado, como constitucionalista, o Presidente vai poder analisar as medidas que podem extravasar o estado de calamidade pública anunciado pelo Governo, tendo em conta a argumentação de outros especialistas em Direito Constitucional que defendem que o estado de calamidade não permite suspender direitos fundamentais, como as restrições à liberdade de circulação já anunciadas para o próximo domingo, Dia da Mãe.

A partir de segunda-feira, o Presidente retoma as audiências a agentes económicos e sociais, com os CEO de órgãos de comunicação social e depois prossegue essa auscultação a representantes de instituições sociais e da educação. Confinado ao Palácio de Belém, dá razão à velha máxima de que, se Maomé não pode ir à montanha, a montanha vai a Maomé. Sem poder ir ao mundo, leva o mundo a Belém.