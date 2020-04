BE teme que moratória nas rendas termine com fim do estado de emergência

E se algumas medidas de apoio às pessoas terminarem com o fim do estado de emergência? O Presidente da República anunciou nesta terça-feira que o estado de emergência acaba a 2 de Maio e o Bloco de Esquerda lançou a dúvida. À saída da reunião com os peritos de saúde que ajudam a suportar as decisões políticas, Catarina Martins defendeu, porém, que “não acaba a emergência social e económica do país”. E leva para a reunião desta quarta-feira com o primeiro-ministro o trabalho de casa feito: uma análise feita pelo Bloco às medidas que estão em perigo de cair com o fim do estado de emergência. Entre elas a moratória nas rendas.

Nessa avaliação feita pelo Bloco, e que ainda está em curso, à vigência das leis aprovadas no âmbito do combate à covid-19 foi identificada qual a legislação que termina com o estado de emergência, com data relacionada com o estado de emergência ou relacionada. Neste grupo de leis está, por exemplo, o regime excepcional para os arrendatários pedirem uma moratória no pagamento de rendas nos contratos de arrendamento habitacional ou não habitacional.

Esta lei ainda vigora durante o mês seguinte ao fim do estado de emergência, mas não mais do que isso. Existem medidas de apoio que estão “indexadas à duração do estado de emergência”, que com o seu fim também terminam, disse ontem Catarina Martins nas declarações que fez aos jornalistas.

Outra das leis que estão presas ao estado de emergência é aquela cujas normas flexibilizam o resgate de planos poupança-reforma (PPR), que vigora apenas durante o estado de emergência. A proibição de cortes no fornecimento de água, luz e gás vigora até um mês depois de findo o estado de emergência e o impedimento da cobrança de comissões é válido até 30 de Junho.

Na apreciação que os bloquistas fazem à vigência das leis há ainda outra dúvida relativamente a diplomas que não têm uma data de validade clara. É o caso da que diz respeito aos despejos e aos prazos dos contratos de arrendamento, que está indexada à cessação das medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção epidemiológica por SARS - CoV - 2 e da doença covid-19, que o Bloco teme que venha a ser ligado ao fim do estado de emergência.