A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria: Rafael Carvalho - Esperança

E a variedade vem também com os instrumentos: as diferentes violas, os repertórios, os géneros. As pessoas em casa cantam e tocam para elas próprias. Nunca na história d'A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria tivemos tão perto do seu maior propósito: gravar a música no seu sentido primordial, mesmo que longe. Aqui fica Rafael Carvalho e a sua viola da terra.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, está a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção. É A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria — e agora o P3 vai partilhar regularmente vídeos desta série.