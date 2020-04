Neste jogo de tabuleiro tens de travar um açambarcador de papel higiénico

Foi lançado esta quarta-feira Paper Roll & Write, um jogo de tabuleiro gratuito para estes tempos de confinamento social em plena pandemia de covid-19. Desenvolvido por três criadores da área — André Santos, Orlando Sá e Pedro Kerouac —, tem como objectivo travar um açambarcador de papel higiénico. Para jogar, é só preciso imprimir o tabuleiro, ter seis dados e uma caneta.

Ao P3, Pedro Kerouac conta que a ideia surgiu porque queriam “abordar este tema actual da pandemia”, mas estavam “cansados das mesmas notícias, muito realistas mas, por vezes, demasiado alarmistas”. Para que “as pessoas aliviassem um pouco”, meteram mãos à obra para criar uma forma de “falar sobre o tema mais ligeira, mas não menos séria”. A ideia é que as pessoas possam “rir um pouco e não estar sempre sob pressão constante”.

Foto Tabuleiro do Paper Roll & Write DR

É um jogo do tipo roll and write, em que cada acção que é feita no papel é condicionada pelo número que sair na série de dados lançada. Os jogadores podem escolher o local onde cruzam o que os dados permite, a fim de ter melhor proveito, mas tal pode também comprometer jogadas futuras. “É um tipo de jogo que incentiva a decisões difíceis, complexas”, descreve Pedro, a partir de Braga.

Com André em Valongo e Orlando na Bélgica, Paper Roll & Write foi desenvolvido a partir de um chat. “Os testes, a maior parte, foram feitos através de vídeo chamada e do Jamboard [quadro interactivo da Google].” O processo durou cinco semanas, “todos os dias e a toda a hora”. Um esforço necessário, diz Pedro, porque “um jogo de tabuleiro normalmente demora sempre mais tempo a fazer”.

Pedro, que é professor de jogos de tabuleiro em escolas primárias, vê “uma importância tremenda” nestes, sobretudo no momento que atravessamos agora em sociedade. “Muitas pessoas estão atoladas de trabalho, mesmo em família, e um jogo assume um papel essencial porque junta toda a gente à volta de uma mesa para uma mesma actividade.”

Nos últimos cinco anos, diz o co-criador, os jogos de tabuleiro “têm conhecido um boom gigantesco, não só a nível nacional como mundial”. Um mercado que se proporciona maioritariamente através de angariações de fundos via Kickstarter. “Mas falar do que vai acontecer daqui para a frente é um pouco difícil”, dada a conjuntura económica e o cancelamento de plataformas de lançamento como feiras internacionais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por agora, Pedro antecipa, pelo que tem observado, “o aumento do consumo de jogos familiares” — o que, dadas as circunstâncias do confinamento, “é só natural que aconteça”.

Mais populares A carregar...

O tabuleiro do Paper Roll & Write, as regras e um vídeo explicativo podem ser descarregados aqui.