O Fred e a Inês falam de coisas: Aquele sobre medicação

Uma nota do Fred e da Inês sobre o episódio desta semana:

HAPPY MIDDLE OF THE SEVENTH ISOLATION WEEK, YOU BEAUTIFUL SUNFLOWERS!

Como é que estamos todos, amores? Esta semana temos um episódio *denso* e um pouquinho mais longo. Nós pedimos tantas desculpas, but some things need to be debated! Conversámos um bocadinho sobre quais serão os próximos passos da pandemia e perdemo-nos um pouco. Têm um time stamp no episódio para caso queiram saltar essa parte, é por volta dos 24 minutos. DEPOIS DISSO, tivemos uma conversa muito interessante sobre medicação.

Como vocês sabem, medicação é uma coisa que não é estranha por estes lados, temos experiência e experiências. Chegámos essencialmente à conclusão de que existem três problemas muito distintos: há muita gente que se auto-medica sem indicações médicas; há uma cultura da dor que faz com que sintamos que não devemos tomar medicação porque temos de aguentar e, por fim, o estigma (absurdo) para com quem toma medicação crónica/com regularidade.

Esperamos que gostem, nós achámos que foi uma conversa bem interessante. Digam de vossa justiça e contem-nos a vossa experiência com medicamentos em geral!

