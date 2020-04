Cancelada a Queima das Fitas, Órfeão Universitário do Porto faz serenata online

O Orfeão Universitário do Porto (OUP) vai transmitir uma serenata através do Facebook ao bater da meia-noite de sábado (2) para domingo (3), altura em que estava planeado o arranque da Queima das Fitas do Porto, cancelada na sequência da pandemia. Em comunicado, o OUP considera que os estudantes “da Universidade do Porto terão, certamente, uma semana mais triste do que o habitual, sentindo de forma ainda mais aguda” o isolamento social.

Os fadistas e guitarristas do Orfeão Universitário do Porto “não deixarão os colegas finalistas sem um gesto fraterno e simbólico”, acrescenta aquela organização.

A Queima das Fitas do Porto, que teve a sua génese no ano de 1920 quando finalistas de Medicina da Universidade do Porto fizeram a chamada “Festa da Pasta”, estava agendada para acontecer entre os dias 3 a 9 de Maio, com o epicentro nocturno da festa marcado para o Queimódromo, prevendo-se concertos de artistas como Seu Jorge, Capitão Fausto ou Diogo Piçarra.

“Resultado de uma decisão ponderada, conjunta e tomada depois de esgotados todos os cenários de alternativa, deliberou a direcção da FAP, com o apoio das suas associações de estudantes, cancelar a Queima das Fitas do Porto 2020”, explicita um comunicado divulgado pela FAP.

A nota, assinada pelo presidente da organização, Marcos Teixeira, refere que mais do que a tristeza que a decisão possa deixar em cada um dos estudantes que respiram a “academia do Porto”, deve “ficar com o sentimento do dever cumprido”.

Para a FAP, a pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus vai ficar na “história da humanidade”. A pandemia “teve a capacidade de, em pouco mais de três meses, impor mudanças colossais no nosso bem mais precioso, a nossa forma de viver. O mundo está a mudar e, naturalmente, todos somos, e devemos ser, parte dessa mudança”, sublinha o comunicado.