Arquitectura: Fernando Guerra viaja no tempo sem sair de casa

Longe da câmara fotográfica, do terreno e da rotina de mais de 100 viagens anuais, o fotógrafo de arquitectura Fernando Guerra continua a dirigir-se, diariamente, para o seu gabinete. É a partir dos escritórios da SG+FG que aproveita o período de “pausa forçada” para revisitar o seu extenso arquivo fotográfico, que reúne cerca de 20 anos de trabalho.

As imagens que partilha na sua conta de Instagram, desde 17 de Março, estão marcadas com a hashtag #stayathome e mostram pessoas a habitar os espaços de arquitectura que Guerra foi fotografando ao longo dos anos. “Quando tudo isto começou, decidi utilizar a minha voz para incentivar as pessoas a ficar em casa”, explicou ao P3. “Nesta altura, não é vender algo que me motiva, por isso não me interessa mostrar trabalho de forma organizada, como tenho feito ao longo dos últimos anos.” Prefere, sim, “estar sossegado” e ir colocando imagens “soltas” que aludam para o tema da quarentena ou isolamento.

Para Fernando Guerra, vivem-se dias estranhos. “Nunca tive férias”, revela o fotógrafo. “Há um mês estava nos Estados Unidos”, relembra. “E pouco antes de encerrarem os voos consegui regressar de Marrocos, a última viagem que realizei antes do início do período do estado de emergência.” Agora, o fotógrafo de arquitectura aguarda ansiosamente por ter, novamente, liberdade de movimentos para acrescentar mais projectos à lista de 2500 que já retratou ao longo da carreira. “Por ora, vou ter de contentar-me a viajar através do meu arquivo.”