"O tempo certo”, um artigo a não perder

Os leitores apreciarão mais um artigo, excelente como são sempre, da presidente da SPECO – Sociedade Portuguesa de Ecologia, professora Maria Amélia Martins-Loução, da FCUL, no PÚBLICO de 26 de abril.

Além de um oportuno enquadramento da pandemia actual no contexto da conservação da natureza, faz referência aos malefícios das monoculturas, que são conhecidos desde há muito dos autores da ecologia, da boa agronomia, do paisagismo e até mesmo da economia, sociologia e demografia (como é o caso de Josué de Castro), mas que alguns teimam ainda em querer abstrair desses contextos para não terem que reconhecer onde estão as monoculturas no nosso país.

Destaco uma passagem: “Há muito que os cientistas avisam que a desflorestação incessante, a perda e degradação de habitats, o uso e abuso de monoculturas intensivas, o comércio ilegal de espécies selvagens, o consumo de animais, e o aumento da densidade populacional urbana facilitam as pandemias.”

A negação desse saber espanta tanto mais quanto ele surge desde há muito associado aos avisos de ecocientistas sobre as repercussões do recuo dos ecossistemas e sobre as alterações climáticas, ao apontarem o surgimento provável de novas doenças e o possível ressurgimento de algumas que se julgavam erradicadas. Há uma referência também à vantagem de certos frutos secos, como a alfarroba, o que me faz recordar, dolorosamente, as denúncias que desde 2017 têm sido feitas do derrube inconsiderado de numerosas alfarrobeiras no Algarve para abrir caminho a certas culturas comerciais na moda ou “exigidas” pelo mercado, ou por simples reacção cega às directivas de abates de árvores na sequência dos trágicos incêndios ditos florestais (ou, mais cinicamente, “rurais") de 2017.

José Carlos Costa Marques

Lágrimas em Abril

Lágrimas de pesar pelos que morreram vítimas da covid-19 e de solidariedade aos seus familiares e às pessoas afectadas, desejando uma recuperação tão breve quanto possível.

Lágrimas de reconhecimento pela conquista do 25 de Abril que é o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a todos que nele trabalham pelo seu esforço e empenho, enfrentando por vezes sérias dificuldades.

Lágrimas de raiva e indignação pela hipocrisia de alguns, que agora questionam dificuldades ou falhas no SNS, tentando esconder as suas responsabilidades nesses factos, quando com a sua política de direita enfraqueceram o SNS, diminuindo camas de internamento e cuidados intensivos, não admitiram profissionais necessários e incentivaram a sua emigração (sobretudo enfermeiros), cortaram nos equipamentos e sua renovação.

Lágrimas de firmeza e convicção no combate pela saúde, contra o medo e resignação, pelos direitos, pelo emprego, pelos salários, valorizando o trabalho e os trabalhadores.

Lágrimas de denúncia e ira pelas lacunas dos sistemas de saúde da maioria dos países capitalistas, que não garantem questões essenciais à vida humana, que desinvestiram nos serviços públicos e que tudo fizeram para encaminhar a saúde para os negócios e lucros dos privados.

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia