A suspensão pelo Supremo brasileiro da nomeação do amigo de Bolsonaro para chefiar a Polícia Federal é uma boa notícia para a democracia do Brasil e uma péssima para o dito Messias que talvez não consiga nem impedir as mortes por covid-19 nem sequer o milagre da sua própria sobrevivência política: os pedidos para o seu impeachment que deram entrada no Senado são 29; a anunciada investigação às acusações de interferência na justiça pelo Supremo é uma espécie de decisão simbólica sobre se o homem deve ou não ser impedido.

A dúvida é se Bolsonaro tem que cair ainda mais na opinião pública – e quanto tempo isso demorará – para que um processo deste tipo seja um sucesso. Mas aparentemente o Presidente brasileiro está a cumprir esses parâmetros a uma velocidade estrondosa. Por tudo o que já se sabe, impeça-se o homem.

A saída de Sérgio Moro, o ministro da Justiça que serviu para Bolsonaro disfarçar-se de “combatente da corrupção” num país cansado, mostrou a faceta mais autoritária do presidente e a prova de que objectivamente quer colocar a Polícia Federal ao seu serviço pessoal e político. As acusações de Sérgio Moro são graves e trazem de volta aquilo a que Bolsonaro sempre se associou com prazer – um certo perfume de ditadura, como no dia em que homenageou o coronel Ustra, o torturador de Dilma Rousseff.

Donald Trump, a mais completa tradução de Bolsonaro em sistema político “estado-unidense”, cumprirá um mandato completo e talvez só a sua gestão alucinada do covid-19 lhe tenha diminuído as perspectivas de recandidatura.

Bolsonaro dificilmente terá essa sorte. Tudo indica que poderá cair pelo impeachment, deixando algum eleitorado que votou nele por ser antissistema cair nos braços de um candidato cada vez plausível – Sérgio Moro, cuja taxa de popularidade está por estes dias estratosférica. Ao descolar de Bolsonaro, Moro disse que vai ter que procurar emprego – a saída da magistratura é um caminho sem volta – mas garante que “sempre” vai estar “à disposição do país para ajudar” exemplificando desde logo com a covid-19, o tal problema que Bolsonaro dizia que “brasileiro não pegava”. Livre, desempregado, com a popularidade em alta, Sérgio Moro é um forte candidato ao cargo do Planalto que é muito provável que esteja vago mais cedo do que o previsto. A avaliar pelas sondagens que dão conta do cada vez maior desgosto da população, o Senado brasileiro dificilmente impedirá o impedimento.