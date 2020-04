Supremo suspende nomeação de amigo da família Bolsonaro para chefiar Polícia Federal

O Supremo Tribunal Federal brasileiro travou a nomeação de Alexandre Ramagem, amigo da família Bolsonaro, como director-geral da Polícia Federal (PF).

A decisão foi assinada pelo juiz Alexandre de Moraes e responde a um pedido de suspensão da nomeação apresentado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT, de centro-esquerda). O partido contestava a escolha de Ramagem para chefiar a PF por causa da sua proximidade à família do Presidente, alegando tratar-se de “abuso de poder por desvio da finalidade”, cita a Folha de São Paulo.

Ramagem, que era director da Agência Brasileira de Inteligência, foi chefe da equipa de segurança pessoal de Bolsonaro durante a campanha eleitoral e tornou-se muito próximo do vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do Presidente.

A sua nomeação foi vista por críticos do Governo como uma tentativa de Bolsonaro de colocar alguém na chefia da PF que lhe pudesse fornecer informações sobre o andamento de investigações, sobretudo aquelas que envolvem os seus filhos. Assim que o nome de Ramagem foi anunciado, vários partidos apresentaram pedidos de suspensão da nomeação.

Quando foi confrontado com a ligação pessoal entre a sua família e Ramagem, Bolsonaro desvalorizou as críticas. “E daí? Devo escolher alguém amigo de quem?”, ironizou, durante o fim-de-semana. O Governo ainda não reagiu à decisão do Supremo.

Foram as divergências quanto ao comando da PF que levaram à demissão do ministro da Justiça, Sergio Moro, na semana passada, que acusou Bolsonaro de tentar interferir com a polícia.

Entre as investigações que mais preocupam o Presidente está o inquérito sobre a difusão de notícias falsas contra adversários políticos de Bolsonaro e que implica o seu filho Carlos Bolsonaro.