Helicóptero canadiano desaparece em exercício da NATO

Um helicóptero canadiano, envolvido em exercícios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) ao largo da costa da Grécia, desapareceu, estando os esforços de busca e salvamento em curso, disseram esta quarta-feira as Forças Armadas canadianas.

A força de defesa afirmou no Twitter que o HMCS Fredericton (fragata das Forças Armadas canadianas) perdeu o contacto com o helicóptero que lhe tinha sido destacado, o CH-148 Cyclone. Não foram fornecidos mais pormenores.

O helicóptero estava fora da zona de controlo da Grécia, a 50 milhas (80 km) da ilha grega de Cefalónia, noticiou o jornal italiano Corriere della Sera, afirmando que estão desaparecidas seis pessoas.