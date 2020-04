Triplicou o preço da laranja do Algarve e não há fruta que chegue

Não há laranja do Algarve que chegue para as encomendas. As vendas duplicaram e o preço triplicou, com tendência para continuar a subir. “Nos últimos dois meses é uma loucura”, exclama o gerente da empresa de comércio de frutas Casimiro, Orlando Guerreiro, um dos grandes citricultores da região. Todos os dias saem desta central entre 70 a 120 toneladas de citrinos com destino a Espanha, Itália, França e Roménia, mas também para os mercados de Lisboa, Coimbra e Porto. “Desde que se começou a falar mais insistentemente que o consumo de laranja aumentava as defesas do corpo humano, disparou o consumo”, sublinha. Verdade científica ou apenas percepção, o facto é que os hábitos alimentares mudaram. A Administração Regional de Saúde (ARS), em linha com as recomendações da DGS, desenvolveu entretanto uma campanha apelando ao consumo da fruta e legumes da época, colocando no topo do cabaz a laranja e o limão.

