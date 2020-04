Muro das Namoradeiras na Praça do Comércio vai ser recuperado

Vai avançar em breve a recuperação do Muro das Namoradeiras, um emblemático pedaço da Praça do Comércio que está incompleto desde as obras do Metro de Lisboa. A câmara discute esta quinta o projecto da Associação de Turismo de Lisboa para aquele local, que se inclui no processo mais vasto de reabilitação da Estação Sul e Sueste e da Doca da Marinha, já em curso.

De acordo com os documentos anexos à proposta que vai a votos, a operação envolve a “remoção de aterros existentes sobre o túnel do metropolitano” e a reconstrução do muro de ambos os lados do Cais das Colunas com recurso às pedras guardadas pelo metro desde a obra de expansão da rede até Santa Apolónia. Do lado poente prevê-se que, atingido o torreão, se faça “um muro novo sem relação formal com o existente” porque este “não é linear”.

O projecto também prevê, ainda segundo os mesmos documentos, “a execução de uma escada de acesso ao rio, sensivelmente simétrica à existente no Cais das Colunas”.