Já são três as comunidades contagiadas pela covid-19 em Moura

O Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) de Moura anunciou nesta terça-feira que foram confirmados 23 novos casos positivos de covid-19 no concelho. Desta vez, a comunidade cigana vítima do contágio é a que reside no lugar de Vale do Touro, onde no último fim-de-semana “foram realizados 100 testes ao novo coronavírus”, refere o serviço de protecção civil através de comunicado. Nesta comunidade há agora 44 pessoas em confinamento obrigatório, que se encontra a ser assegurado pelas forças de segurança. O SMPC de Moura aguarda pela informação referente aos testes efectuados na segunda-feira à comunidade do Espadanal, a primeira e mais numerosa a registar infectados pela covid-19

Recorde-se que a Autoridade de Saúde Pública e a Câmara de Moura receavam a propagação do contágio a mais famílias das comunidades ciganas residentes no concelho e alertaram para a necessidade de tornar os testes à covid-19 extensíveis às famílias residentes no lugar de Vale do Touro. Esta decisão devia-se ao facto desta última comunidade ter estado em contacto directo com uma mulher, residente no concelho de Portel, que testou positivo ao coronavírus SARS-CoV-2.

Os testes foram programados para o dia 18 de Abril e nesse dia seriam avaliadas crianças e jovens e no dia seguinte seriam testados os adultos. Contudo, o médico da Autoridade de Saúde do concelho de Moura, Eugeniu Besarab, lamentou, em nota enviada ao PÚBLICO, não ter sido “possível concretizar esta decisão por motivos de todo alheios à nossa intenção”, os quais não especificou. A decisão da realização deste processo de despistagem da covid-19 “a uma população definida e por nós avaliada como de alto risco, para si e para outros, foi única e exclusivamente da Autoridade de Saúde, sendo esta soberana no que diz respeito à situação de saúde pública”, vincou o clínico sem adiantar mais pormenores.

A informação agora prestada refere que os testes que deviam ter sido realizados nos dias 18 e 19 de Abril foram concluídos no último fim-de-semana, com os resultados que se conhecem agora: mais 23 pessoas infectadas pela covid-19. Neste momento estão infectadas 62 pessoas nas três comunidades ciganas de Moura.

Se na primeira comunidade cigana afectada pelo coronovírus SARS-CoV-2, a que reside no bairro do Espadanal, os testes realizados derem resultados positivos, como se receia, o total de pessoas infectadas nas três comunidades ciganas do concelho irá subir.