Saudades? É impressão sua

O novo desafio lançado pela The Navigator Company serve as necessidades actuais de contacto e do estar por perto, com linhas à moda antiga: “Unir famílias e amigos através de postais personalizados.”

Para isso, a empresa criou um site e põe o papel ao serviço das saudades. Aos interessados, basta entrar e escrever uma ou mais mensagens para os entes queridos (atenção aos 364 caracteres disponíveis). A Navigator encarregar-se-á de fazer a respectiva entrega aos destinatários, impressa em papel e sem custos.

A campanha Keep in Touch terá o seu momento alto no próximo domingo, Dia da Mãe, sendo esta a base da missão da iniciativa: ajudar a minimizar as distâncias físicas e a solidão através de mimos escritos, para “aquecer o coração” de todas as mães. Da parte da empresa, fica o aviso: os postais poderão chegar depois do dia 3 de Maio, mas os abraços e beijinhos serão entregues.

A plataforma traz ainda inspiração e esperança em pequenos vídeos como When everything changes what do we do? ou When school is home what do we do? A resposta é sempre a mesma: We Keep in Touch.