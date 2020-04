Boris Johnson foi pai (pelo menos) pela sexta vez

O mês de Abril de Boris Johnson foi, pelo menos, peculiar. Enfrentando a maior crise económica desde a Segunda Guerra, o primeiro-ministro britânico chegou a estar nos cuidados intensivos devido à covid-19, recuperou e voltou ao trabalho no início da semana. Mas, esta quarta-feira, voltou ao hospital. Só que por boas razões: Carrie Symonds deu à luz o primeiro filho do casal. “É um rapaz saudável”, disse a porta-voz do casal.

A assessora acrescentou que tanto a mãe como o recém-nascido estão bem. O bebé nasceu durante a manhã, num hospital de Londres. “O primeiro-ministro e a senhora Symonds gostariam de agradecer à fantástica equipa de maternidade do Serviço Nacional de Saúde”, disse.

Este será o sexto ou sétimo filho de Boris Johnson, que se tem recusado a comentar a questão. Do casamento com Marina Wheeler, com quem esteve durante 25 anos, nasceram quatro filhos: duas raparigas e dois rapazes. Mas, de conhecimento público — após decisão do tribunal, com o juiz a considerar que o público tinha o direito de estar informado sobre o comportamento “imprudente” de Johnson —​, existe ainda uma filha, fruto da relação extraconjugal que manteve com a consultora de arte Helen MacIntyre, em 2009.

Porém, há suspeita da existência de outros descendentes, que Johnson se recusa a confirmar. Numa entrevista de rádio, em Novembro, foi questionado sobre quantos filhos tinha, mas não respondeu: “Amo os meus filhos, mas eles não são candidatos a estas eleições e, por isso, não vou comentar.”

Algumas semanas depois, Johnson viria a registar uma estrondosa vitória dos conservadores, tornando-se o primeiro governante que levou para Downing Street uma mulher com a qual não é casado. Symonds e Johnson anunciaram no final de Fevereiro que estavam noivos e que Carrie estava grávida.

Boris Johnson será substituído esta quarta-feira por Dominic Raab para o habitual espaço para perguntas ao primeiro-ministro no parlamento britânico.