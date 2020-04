O turismo judaico como sustentabilidade

Portugal tem uma recente, mas muito promissora, estratégia de desenvolvimento do turismo religioso. Compreendida a não sazonalidade de parte muito forte deste nicho, assim como das suas apetências, o turismo religioso foi contemplado com a classificação de produto turístico prioritário no Plano Estratégico do Turismo 2013-2015.

Com a criação da Rede de Judiarias de Portugal em 2011, as entidades foram-se apercebendo das características diferenciadoras do turismo judaico, como um dos três sectores de aposta do ramo do turismo religioso (a par dos locais de Culto Mariano e dos Caminhos de Santiago).

Trata-se, no caso do turismo judaico, de um público com um nível cultural acima da média, com interesses culturais que valorizam bastante o nosso património, e com um poder de compra também acima do turista padrão. Assim, trata-se de um turismo não sazonal, com apetência por produtos que acrescentem valias culturais, e com capacidade de aquisição de produtos locais e regionais, mesmo que mais caros que os de circulação mais alargada.

É um turismo especialmente vocacionado para as chamadas zonas de baixa densidade, com potencial de crescimento em zonas onde, assim, o tecido empresarial local e regional pode investir com certo retorno num prazo muito razoável – o número de turistas de Israel cresceu, entre 2006 e 2017, mais de 500%, por exemplo; os espaços museológicos de Belmonte, Trancoso, Castelo de Vide e Tomar dispararam o número de visitantes anuais, ascendendo agora a mais de 150.000, no total.

Tendo noção do crescimento exponencial que este nicho tem tido nos últimos anos, a anterior secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, fez uma série de deslocações a comunidades sefarditas no continente americano, promovendo Portugal como um destino ligado à própria identidade e memória judaica.

De facto, são grandes e muito bem posicionadas, quer social, quer economicamente, as comunidades judaicas em países como os EUA e o Brasil, com significativo número de descendentes dos judeus expulsos e perseguidos nos séculos XV a XVIII em Portugal e Espanha.

De resto, a recente Lei da Nacionalidade, que facilita a adoção da Nacionalidade Portuguesa por parte dos descendentes dos sefarditas de origem portuguesa, veio dar um maior incremento a esta dinâmica, sendo hoje Portugal um país de forte atratividade. Memória e identidade juntam-se, num conjunto feliz, à natureza e à cultura, assim como à paz social e à liberdade religiosa, tornando Portugal um caso único: mais que apenas a busca da nacionalidade, hoje há um largo número de judeus e de descendentes de judeus portugueses que investem em Portugal de forma planeada e com um olhar a longo prazo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Assim, é da máxima importância o investimento e o reforço neste campo, especialmente num momento em que as retomas pós-covid-19 precisam de ser plurifacetadas e com mais valias claras.

O turismo judaico tem as diversas componentes hoje necessárias para uma refundação da oferta turística, especialmente nas zonas do interior, procurado não apenas vender produto, mas captar investimento.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico